«Продавала» дрова, золотые изделия, одеяла: прокуратура Лунинецкого района направила в суд уголовное дело о мошенничестве

Прокуратура Лунинецкого района направила в суд уголовное дело по обвинению 45-летней Б. в мошенничестве.

Согласно материалам дела противоправные действия совершены с 1 по 11 января 2022 года на территории Стародорожского района Минской области, Пинского и Барановичского районов Брестской области.

В частности, обвиняемая, злоупотребив доверием 77-летней потерпевшей, 1 января 2022 года под предлогом продажи одеял завладела 256 рублями.

Она же с 2 по 11 января 2022 года, действуя по прежней схеме, завладела деньгами еще троих пенсионерок под предлогами продажи дров, изделий из золота и сбора денег для нужд церкви.

Возвращать средства и исполнять взятые на себя обязательства Б. изначально не намеревалась.

Общая сумма ущерба превысила 2 тыс. рублей.

После изучения материалов дела в прокуратуре Лунинецкого района пришли к выводу о полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией содеянного по ч.1 и ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело находилось в производстве Лунинецкого районного отдела Следственного комитета.

Примененную ранее к Б. меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.

Фото: Генеральная прокуратура

Служба информации прокуратуры Брестской области