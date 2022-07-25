Продаётся три здания в Лунинецком районе. Начальная цена — 1 базовая величина

По лоту № 7: Обязательства покупателя при заключении договора купли-продажи выполнения одного из условий, указанных в пункте 1, по выбору покупателя и обязательства, указанного в пункте 2:

1. условия отчуждения объекта, предлагаемые для выбора покупателю при заключении договора купли-продажи:

1.1.осуществление предпринимательской деятельности[1] с использованием приобретенного объекта и (или) построенного нового после его сноса в течение трех лет, начиная не позднее двух лет с даты подписания акта приема-передачи приобретенного объекта;

1.2.в случае использования права сноса приобретенного объекта и строительства нового объекта – не позднее пяти лет с даты подписания акта приема-передачи приобретенного объекта. В целях использования данного права не позднее двух месяцев с даты подписания акта приема-передачи приобретенного объекта обратиться с заявлением в Лунинецкий районный исполнительный комитет для получения разрешительной документации на снос, а также на проектирование и строительство нового объекта (при необходимости). Осуществить снос и строительство в порядке и в сроки, определенные разрешительной (проектной) документацией;

1.3.в случае реконструкции под жилые помещения, или переводе в жилое помещение без реконструкции:

не позднее двух месяцев с даты подписания акта приема-передачи приобретенного объекта обратиться с заявлением в Лунинецкий районный исполнительный комитет о переводе приобретенного объекта в жилое помещение;

в случае, если в решении о переводе в жилое помещение не указано о необходимости проведения реконструкции, в течение трех месяцев с даты принятия решения о переводе в жилое помещение осуществить изготовление технического паспорта и государственную регистрацию изменения назначения объекта (в том числе изменения назначения земельного участка);

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[1] Под предпринимательской деятельностью понимается в том числе деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленная деятельность либо деятельность, при осуществлении которой физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, уплачивают единый налог

при необходимости проведения реконструкции в соответствии с принятым решением о переводе в жилое помещение:

не позднее одного месяца с даты принятия решения о переводе в жилое помещение обратиться с заявлением в Редигеровский сельский исполнительный комитет для получения разрешительной документации (разрешения) на реконструкцию; в срок, не превышающий одного года с даты получения разрешительной документации, разработать и согласовать в установленном законодательством порядке проектную документацию, содержащую нормативные сроки реконструкции приобретенного объекта; осуществить реконструкцию и ввод приобретенного объекта в эксплуатацию в нормативные сроки, определенные проектной документацией; в течение трех месяцев с даты ввода в эксплуатацию жилого помещения осуществить изготовление технического паспорта и государственную регистрацию изменения назначения объекта (в том числе изменения назначения земельного участка); общий срок выполнения обязательств в случае необходимости проведения реконструкции приобретенного объекта (включая государственную регистрацию изменения назначения объекта, в том числе изменения назначения земельного участка) не должен превышать пяти лет с даты подписания акта приема-передачи приобретенного объекта;

при приобретении объекта для ведения личного подсобного хозяйства использовать его для ведения личного подсобного хозяйства в течение одного года, начиная не позднее одного года с даты подписания акта приема-передачи приобретенного объекта.

Покупатель имеет право сноса отдельных объектов, которые не могут быть использованы при реконструкции под жилые помещения или переводе в жилое помещение без реконструкции, или для ведения личного подсобного хозяйства. В случае использования права сноса осуществить такой снос в порядке и сроки, определенные разрешительной (проектной) документацией, но не позднее предельных сроков, установленных для основных условий.

2. запрещение отчуждения, передачи без перехода права собственности, залога приобретенного объекта (построенного нового, реконструированного) до выполнения покупателем условий договора купли-продажи, за исключением случаев его отчуждения, передачи без перехода права собственности юридическому лицу, собственником имущества, учредителем (участником) которого является покупатель, и принявшему на себя все обязательства и ответственность путем заключения дополнительного соглашения о внесении соответствующих изменений в договор купли-продажи.