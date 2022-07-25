Продаётся три здания в Лунинецком районе. Начальная цена — 1 базовая величина
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА С НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНОЙ, РАВНОЙ ОДНОЙ БАЗОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ
Организатор электронных торгов: комитет «Брестоблимущество», г. Брест, ул. Ленина, 11,
тел. 8(0162) 21 11 99, 20 87 85, www.brest-region.gov.by, www.gki.gov.by
|Оператор электронной торговой площадки: открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа» тел. (0172) 309 32 49, 309-32-09
|Электронный адрес электронной торговой площадки: www.et.butb.by
Дата проведения электронных торгов: 16 сентября 2022 г.
|Время проведения электронных торгов устанавливается ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» на электронной торговой площадке «БУТБ-ИМУЩЕСТВО».
ЛОТ № 7:
Здание котельной, Брестская обл.,Лунинецкий р-н, д. Черебасово, ул. 17 Сентября, 7В
Здание 1-этажн., кирпичное, площадь – 66,3 кв.м.
Земельный участок площадью 0,3193 га, ограничения в использовании на площади 0,0358 га в охранных зонах электрических сетей и на всей площади на мелиорируемых (мелиорированных) землях; использовать для размещения объектов материально-технического и продовольственного снабжения, и (или) заготовок и сбыта продукции, и (или) по ремонту и обслуживанию автомобилей, и (или) промышленного производства, и (или) размещения объекта по оказанию услуг, и (или) под жилое помещение, и (или) с условиями для физических лиц для ведения личного подсобного хозяйства (с учетом комплекса развития территории) с соблюдением законодательства об архитектурной, градостроительной, строительной деятельности, природоохранных требований и санитарных норм, по согласованию с отделом архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лунинецкого районного исполнительного комитета, Лунинецким районным центром гигиены и эпидемиологии, срок аренды – 49 лет
Начальная цена предмета электронных торгов – 1 базовая величина Размер задатка – 1 базовая величина
Продавец недвижимого имущества – КУМПП ЖКХ«Лунинецкое ЖКХ», тел. 8(01647) 5 88 67
По лоту № 7: Обязательства покупателя при заключении договора купли-продажи выполнения одного из условий, указанных в пункте 1, по выбору покупателя и обязательства, указанного в пункте 2:
1. условия отчуждения объекта, предлагаемые для выбора покупателю при заключении договора купли-продажи:
1.1.осуществление предпринимательской деятельности[1] с использованием приобретенного объекта и (или) построенного нового после его сноса в течение трех лет, начиная не позднее двух лет с даты подписания акта приема-передачи приобретенного объекта;
1.2.в случае использования права сноса приобретенного объекта и строительства нового объекта – не позднее пяти лет с даты подписания акта приема-передачи приобретенного объекта. В целях использования данного права не позднее двух месяцев с даты подписания акта приема-передачи приобретенного объекта обратиться с заявлением в Лунинецкий районный исполнительный комитет для получения разрешительной документации на снос, а также на проектирование и строительство нового объекта (при необходимости). Осуществить снос и строительство в порядке и в сроки, определенные разрешительной (проектной) документацией;
1.3.в случае реконструкции под жилые помещения, или переводе в жилое помещение без реконструкции:
не позднее двух месяцев с даты подписания акта приема-передачи приобретенного объекта обратиться с заявлением в Лунинецкий районный исполнительный комитет о переводе приобретенного объекта в жилое помещение;
в случае, если в решении о переводе в жилое помещение не указано о необходимости проведения реконструкции, в течение трех месяцев с даты принятия решения о переводе в жилое помещение осуществить изготовление технического паспорта и государственную регистрацию изменения назначения объекта (в том числе изменения назначения земельного участка);
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[1] Под предпринимательской деятельностью понимается в том числе деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленная деятельность либо деятельность, при осуществлении которой физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, уплачивают единый налог
при необходимости проведения реконструкции в соответствии с принятым решением о переводе в жилое помещение:
не позднее одного месяца с даты принятия решения о переводе в жилое помещение обратиться с заявлением в Редигеровский сельский исполнительный комитет для получения разрешительной документации (разрешения) на реконструкцию; в срок, не превышающий одного года с даты получения разрешительной документации, разработать и согласовать в установленном законодательством порядке проектную документацию, содержащую нормативные сроки реконструкции приобретенного объекта; осуществить реконструкцию и ввод приобретенного объекта в эксплуатацию в нормативные сроки, определенные проектной документацией; в течение трех месяцев с даты ввода в эксплуатацию жилого помещения осуществить изготовление технического паспорта и государственную регистрацию изменения назначения объекта (в том числе изменения назначения земельного участка); общий срок выполнения обязательств в случае необходимости проведения реконструкции приобретенного объекта (включая государственную регистрацию изменения назначения объекта, в том числе изменения назначения земельного участка) не должен превышать пяти лет с даты подписания акта приема-передачи приобретенного объекта;
при приобретении объекта для ведения личного подсобного хозяйства использовать его для ведения личного подсобного хозяйства в течение одного года, начиная не позднее одного года с даты подписания акта приема-передачи приобретенного объекта.
Покупатель имеет право сноса отдельных объектов, которые не могут быть использованы при реконструкции под жилые помещения или переводе в жилое помещение без реконструкции, или для ведения личного подсобного хозяйства. В случае использования права сноса осуществить такой снос в порядке и сроки, определенные разрешительной (проектной) документацией, но не позднее предельных сроков, установленных для основных условий.
2. запрещение отчуждения, передачи без перехода права собственности, залога приобретенного объекта (построенного нового, реконструированного) до выполнения покупателем условий договора купли-продажи, за исключением случаев его отчуждения, передачи без перехода права собственности юридическому лицу, собственником имущества, учредителем (участником) которого является покупатель, и принявшему на себя все обязательства и ответственность путем заключения дополнительного соглашения о внесении соответствующих изменений в договор купли-продажи.
ЛОТ № 8:
Здание детского сада с сооружениями*,
Брестская обл.,Лунинецкий р-н, аг. Лунин, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 31В
Здание 2-этажн., кирпичное, площадь – 1016,0 кв.м., две веранды, погреб, две калитки, ворота, покрытие, забор, вытяжка, резервуар, электрическая сеть.
Земельный участок площадью 0,4944 га, ограничения в использовании на площади 0,0414 га в охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения; использовать для размещения объектов административного назначения, и (или) розничной и оптовой торговли, и (или) материально-технического и продовольственного снабжения, и (или) заготовок и сбыта продукции, и (или) общественного питания, и (или) бытового обслуживания населения, и (или) физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, и (или) промышленного производства, и (или) размещения объекта по оказанию услуг, и (или) под жилое помещение, и (или) с условиями для физических лиц для ведения личного подсобного хозяйства (с учетом комплекса развития территории) с соблюдением законодательства об архитектурной, градостроительной, строительной деятельности, природоохранных требований и санитарных норм, по согласованию с отделом архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лунинецкого районного исполнительного комитета, Лунинецким районным центром гигиены и эпидемиологии, срок аренды – 49 лет
|* — многолетние насаждения, расположенные на земельном участке, предоставленном для обслуживания недвижимого имущества, в соответствии с нормами Декрета Президента Республики Беларусь от 07.05.2012 г. № 6 отчуждаются победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося аукциона) на безвозмездной основе.
Начальная цена предмета электронных торгов – 1 базовая величина Размер задатка – 1 базовая величина
Продавец недвижимого имущества – отдел по образованию Лунинецкого райисполкома, тел. 801647 2-41-45
По лоту № 8: Обязательства покупателя при заключении договора купли-продажи выполнения одного из условий, указанных в пункте 1, по выбору покупателя и обязательства, указанного в пункте 2:
1. условия отчуждения объекта, предлагаемые для выбора покупателю при заключении договора купли-продажи:
1.1. осуществление предпринимательской деятельности* с использованием приобретенного объекта не позднее двух лет с даты подписания акта приема-передачи приобретенного объекта. Покупатель имеет право изменить целевое назначение объекта в соответствии с действующим законодательством.
1.2. в случае использования права сноса приобретенного объекта и строительства нового объекта — не позднее пяти лет с даты подписания акта приема-передачи приобретенного объекта. В целях использования данного права не позднее двух месяцев с даты подписания акта приема-передачи приобретенного объекта обратиться с заявлением в Лунинецкий районный исполнительный комитет для получения разрешительной документации на снос, а также на проектирование и строительство нового объекта (при необходимости). Осуществить снос и строительство в порядке и в сроки, определённые разрешительной (проектной) документацией.
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*Под предпринимательской деятельностью понимается в том числе деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленная деятельность либо деятельность, при осуществлении которой физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, уплачивают единый налог.
1.3. в случае реконструкции под жилые помещения, или переводе в жилое помещение без реконструкции:
не позднее двух месяцев с даты подписания акта приема-передачи приобретенного объекта обратиться с заявлением в Лунинецкий районный исполнительный комитет о переводе приобретенного объекта в жилое помещение;
в случае если в решении о переводе в жилое помещение не указано о необходимости проведения реконструкции, в течение трех месяцев с даты принятия решения о переводе в жилое помещение осуществить изготовление технического паспорта и государственную регистрацию изменения назначения объекта (в том числе изменения назначения земельного участка);
при необходимости проведения реконструкции в соответствии с принятым решением о переводе в жилое помещение:
не позднее одного месяца с даты принятия решения о переводе в жилое помещение обратиться с заявлением в Лунинский сельский исполнительный комитет для получения разрешительной документации (разрешения) на реконструкцию; в срок, не превышающий одного года с даты получения разрешительной документации, разработать и согласовать в установленном законодательством порядке проектную документацию, содержащую нормативные сроки реконструкции приобретенного объекта; осуществить реконструкцию и ввод приобретенного объекта в эксплуатацию в нормативные сроки, определенные проектной документацией; в течение трех месяцев с даты ввода в эксплуатацию жилого помещения осуществить изготовление технического паспорта и государственную регистрацию изменения назначения объекта (в том числе изменения назначения земельного участка); общий срок выполнения обязательств в случае необходимости проведения реконструкции приобретенного объекта (включая государственную регистрацию изменения назначения объекта, в том числе изменения назначения земельного участка) не должен превышать пяти лет с даты подписания акта приема-передачи приобретенного объекта;
при приобретении объекта для ведения личного подсобного хозяйства использовать его для ведения личного подсобного хозяйства в течение одного года, начиная не позднее одного года с даты подписания акта приема-передачи приобретенного объекта.
Покупатель имеет право сноса отдельных объектов, которые не могут быть использованы при реконструкции под жилые помещения или переводе в жилое помещение без реконструкции, или для ведения личного подсобного хозяйства. В случае использования права сноса осуществить такой снос в порядке и сроки, определенные разрешительной (проектной) документацией, но не позднее предельных сроков, установленных для основных условий.
2. запрещение отчуждения, передачи без перехода права собственности, залога приобретенного объекта (построенного нового, реконструированного) до выполнения покупателем условий договора купли-продажи, за исключением случаев его отчуждения, передачи без перехода права собственности юридическому лицу, собственником имущества, учредителем (участником) которого является покупатель, и принявшему на себя все обязательства и ответственность путем заключения дополнительного соглашения о внесении соответствующих изменений в договор купли-продажи.
ЛОТ № 9:
Здание учебное с составными частями и принадлежностями*,
Брестская обл.,Лунинецкий р-н, аг. Большие Чучевичи, ул. Школьная, 20А
Здание 2-этажн., кирпичное, площадь – 1775,1 кв.м, пристройка, 2 склада, овощехранилище, колодец, ворота, 2 забора, электрическая сеть, водопроводная сеть, КНС, скважина, три отстойника, канализационная сеть, покрытие бетонное, покрытие асфальтное.
Земельный участок площадью 2,5900 га, использовать для размещения объектов административного назначения, и (или) розничной и оптовой торговли, и (или) материально-технического и продовольственного снабжения, и (или) заготовок и сбыта продукции, и (или) общественного питания, и (или) бытового обслуживания населения, и (или) физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, и (или) промышленного производства, и (или) размещения объекта по оказанию услуг, и (или) под жилое помещение, и (или) с условиями для физических лиц для ведения личного подсобного хозяйства (с учетом комплекса развития территории) с соблюдением законодательства об архитектурной, градостроительной, строительной деятельности, природоохранных требований и санитарных норм, по согласованию с отделом архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лунинецкого районного исполнительного комитета, Лунинецким районным центром гигиены и эпидемиологии, срок аренды – 49 лет.
Начальная цена предмета электронных торгов – 1 базовая величина Размер задатка – 1 базовая величина
Продавец недвижимого имущества – отдел по образованию Лунинецкого РИК, тел. 801647 2-41-45
|* — многолетние насаждения, расположенные на земельном участке, предоставленном для обслуживания недвижимого имущества, в соответствии с нормами Декрета Президента Республики Беларусь от 07.05.2012 г. № 6 отчуждаются победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося аукциона) на безвозмездной основе.
По лоту 9: Обязательства покупателя при заключении договора купли-продажи выполнения одного из условий, указанных в пункте 1, по выбору покупателя и обязательства, указанного в пункте 2:
1. условия отчуждения объекта, предлагаемые для выбора покупателю при заключении договора купли-продажи:
1.1. осуществление предпринимательской деятельности* с использованием приобретенного объекта не позднее двух лет с даты подписания акта приема-передачи приобретенного объекта. Покупатель имеет право изменить целевое назначение объекта в соответствии с действующим законодательством.
1.2. в случае использования права сноса приобретенного объекта и строительства нового объекта — не позднее пяти лет с даты подписания акта приема-передачи приобретенного объекта. В целях использования данного права не позднее двух месяцев с даты подписания акта приема-передачи приобретенного объекта обратиться с заявлением в Лунинецкий районный исполнительный комитет для получения разрешительной документации на снос, а также на проектирование и строительство нового объекта (при необходимости). Осуществить снос и строительство в порядке и в сроки, определённые разрешительной (проектной) документацией.
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*Под предпринимательской деятельностью понимается в том числе деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленная деятельность либо деятельность, при осуществлении которой физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, уплачивают единый налог.
1.3. в случае реконструкции под жилые помещения, или переводе в жилое помещение без реконструкции:
не позднее двух месяцев с даты подписания акта приема-передачи приобретенного объекта обратиться с заявлением в Лунинецкий районный исполнительный комитет о переводе приобретенного объекта в жилое помещение;
в случае если в решении о переводе в жилое помещение не указано о необходимости проведения реконструкции, в течение трех месяцев с даты принятия решения о переводе в жилое помещение осуществить изготовление технического паспорта и государственную регистрацию изменения назначения объекта (в том числе изменения назначения земельного участка);
при необходимости проведения реконструкции в соответствии с принятым решением о переводе в жилое помещение:
не позднее одного месяца с даты принятия решения о переводе в жилое помещение обратиться с заявлением в Чучевичский сельский исполнительный комитет для получения разрешительной документации (разрешения) на реконструкцию; в срок, не превышающий одного года с даты получения разрешительной документации, разработать и согласовать в установленном законодательством порядке проектную документацию, содержащую нормативные сроки реконструкции приобретенного объекта; осуществить реконструкцию и ввод приобретенного объекта в эксплуатацию в нормативные сроки, определенные проектной документацией; в течение трех месяцев с даты ввода в эксплуатацию жилого помещения осуществить изготовление технического паспорта и государственную регистрацию изменения назначения объекта (в том числе изменения назначения земельного участка); общий срок выполнения обязательств в случае необходимости проведения реконструкции приобретенного объекта (включая государственную регистрацию изменения назначения объекта, в том числе изменения назначения земельного участка) не должен превышать пяти лет с даты подписания акта приема-передачи приобретенного объекта;
при приобретении объекта для ведения личного подсобного хозяйства использовать его для ведения личного подсобного хозяйства в течение одного года, начиная не позднее одного года с даты подписания акта приема-передачи приобретенного объекта.
Покупатель имеет право сноса отдельных объектов, которые не могут быть использованы при реконструкции под жилые помещения или переводе в жилое помещение без реконструкции, или для ведения личного подсобного хозяйства. В случае использования права сноса осуществить такой снос в порядке и сроки, определенные разрешительной (проектной) документацией, но не позднее предельных сроков, установленных для основных условий.
2. запрещение отчуждения, передачи без перехода права собственности, залога приобретенного объекта (построенного нового, реконструированного) до выполнения покупателем условий договора купли-продажи, за исключением случаев его отчуждения, передачи без перехода права собственности юридическому лицу, собственником имущества, учредителем (участником) которого является покупатель, и принявшему на себя все обязательства и ответственность путем заключения дополнительного соглашения о внесении соответствующих изменений в договор купли-продажи.