Продолжается обсуждение законопроекта о Всебелорусском народном собрании

Текст нового законотворческого документа в полном объеме размещен на сайте НЦПИ. Общественное обсуждение (продлится до 2 ноября на Правовом форуме Беларуси) позволит собрать информацию, которую нужно будет учесть в нормах ВНС.

В Беларуси, к слову, уже есть хороший опыт общественного обсуждения важных нормотворческих документов – работа специалистов и представителей общественности доказала свою эффективность при разработке многих документов, в частности, поправок в Конституцию. Тогда активность проявили тысячи белорусов. Все это показывает сопричастность всех и каждого к принятию судьбоносных законов.

Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

– Все, кто желает высказать свое мнение, поучаствовать в общественном обсуждении, могут изложить свои предложения, замечания в письменном, электронном виде на Правовом форуме Беларуси. Кроме того, их можно высылать и на сайт Палаты представителей, чтобы они аккумулировались. Это важно для получения обратной связи, чтобы обобщить и учесть все замечания и предложения.

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