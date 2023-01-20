Общество

Продолжается совместное летно-тактическое учение

20.01.2023
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В целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений Вооруженных Сил​ Республики Беларусь и Российской Федерации входящих в состав авиационного компонента РГВ(С) (региональная группировка войск (сил)), с 16 января по 1 февраля проводится​ совместное лётно-тактическое учение.

Авиационные подразделения продолжают выполнять задачи по предназначению со всех аэродромов ВВС и войск ПВО ВС РБ. В ходе их осуществляются полеты авиации, которая на белорусских полигонах отрабатывает элементы слаживания и боевого применения. Также будут отрабатываться такие задачи, как высадка воздушного тактического десанта, доставка различных грузов, эвакуация раненных, планируется осуществление полетов в ночное время.

Сотрудники военного ведомства просят жителей района сохранять спокойствие и не беспокоиться.

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LNC

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