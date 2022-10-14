Продолжается увековечение исторической памяти в Лунинецком районе

В рамках республиканской акции «Символ Единства» и проекта «Сохраним историю», инициаторами которой выступило общественное объединение «Патриоты Беларуси» и Федерация профсоюзов Беларуси продолжается увековечение исторической памяти.

Очередную информационную табличку с qr-кодом сегодня, 14 октября, установили на кургане Бессмертия. Участие в митинге-реквиеме приняли представители общественных организаций Лунинетчины, школьники и учащиеся. Панихиду по безвременно погибшим отслужил настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» Сергий Крышталь.

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