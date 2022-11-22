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Продукция Лунинецкого молочного завода удостоена ГРАН-ПРИ на «ПРОДЭКСПО 2022»

22.11.2022
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Лунинецкий молочный завод принял участие в 28-ой Международной специализированной оптовой выставке-ярмарке «ПРОДЭКСПО 2022».

По итогам Международного дегустационного конкурса качества пищевой продукции «ПРОДЭКСПО»: Традиции. Качество. Инновации», продукция предприятия удостоена:

ГРАН-ПРИ за «Кефир А2 массовая доля жира 3,6%»;

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ за «Масло сладкосливочное несоленое А2 массовая доля жира 82,5% высший сорт».

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