Продукцию «Милавицы» производят в Микашевичах (Лунинецкий район)

С ноября 2019 года в ОДО «РУОстрой» в Микашевичах открылся участок по пошиву женского нижнего белья для белорусского бренда «Милавица». Директору общества Петру Сапунжи, в буквальном смысле, все пришлось начинать с «нуля». А сегодня здесь планомерно наращивают мощности и организуют новые рабочие места.

– Наши швеи работают так же качественно и безупречно, как столичные. По итогам работы за 2022 год микашевичское производство вошло в тройку лучших из 21 аналогичного подразделения «Милавицы», — по дороге на участок начинает вводить в курс дела руководитель. – Например, в одну из последних отправок отгрузили на склады столичного предприятия 8600 единиц готовой продукции – итог нашей деятельности за 5 рабочих дней – и только одно изделие нам отбраковали.

Оборудуя производственные помещения, особое внимание здесь уделили охране труда. Сразу позаботились о раздевалке, комнате приема пищи, санузлах. Организовали доставку своих работников, а иногородним предусмотрели частичную компенсацию стоимости съемного жилья или проезда.

Начали небольшим составом в 20 человек, из которых 12 швей. Становление и отладка технологического процесса дались непросто. Но справились с текучестью кадров, неполной загруженностью производственных мощностей и другими сложностями. Сегодня здесь заняты 48 человек.

– Рабочий день у нас с восьми утра до пяти вечера. Есть обед и два небольших перерыва на протяжении смены, – рассказывает собеседник. – Эти паузы девчата проводят по-разному: одни отдыхают, другие, как правило, новички, остаются за швейной машиной, чтобы «набить руку» и выполнить необходимый объем работы. Крой, лекала, ткань, кружева и фурнитуру – все, вплоть до застежек, нам доставляют из столицы. Каждой швее приходится делать одну, в крайнем случае, две-три операции. При желании их освоить можно довольно быстро.

Несмотря на кажущуюся простоту, изготовление нижнего белья считается одним из самых сложных. Только один бюстгальтер может насчитывать до 15 деталей!

Поэтому готовые изделия тщательно проверяют контролеры ОТК Алла Степанюк и Ольга Кривулец. От их внимательности и ответственности зависит качество продукции. Если все хорошо, изделие идет в отгрузку готовой продукции. Если обнаружилось, что что-то надо исправить, возвращается на доработку. Свой вклад в успешную работу цехов вносят и мастера Елена Кислюк и Татьяна Кривулец. Одна из главных задач этих специалистов – своевременная технологическая и техническая подготовка к запуску новых моделей в производство, обучение работников правильным приемам и методам выполнения новых операций. Всегда прислушиваются в коллективе и к мнению подборщика деталей на поток Галины Галактионовой.

Решили на предприятии и проблему с ремонтом и наладкой дорогостоящего оборудования: не только обучили Виктора Борисова за свой счет, но и долгое время командировали его на консультации в «Милавицу».

– Не в наших правилах останавливаться на достигнутом, – констатирует Петр Сапунжи. – В декабре пошлого года открыли цех по раскрою кружев для наших изделий, где сегодня работают три человека. Сейчас занимаемся очередным расширением швейного производства и увеличением мощностей – организуем цех по пошиву корсетных изделий.

Наталья Лялюк

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