«ПроДвижение» с врачом (Лунинецкий район)

В рамках встреч с лучшими представителями молодёжи Лунинетчины на молодёжной площадке «ПроДвижение» Лунинецкой центральной районной библиотеки прошёл час вопросов и ответов «Подумаем, поговорим, поспорим». На него пригласили врача учреждения здравоохранения «Лунинецкая центральная районная больница» Вячеслава Круговца.

На встречу пришли учащиеся 9 класса СШ №3. Вначале Вячеслав Сергеевич рассказал о себе, отметив, что в жизни ему часто встречались люди, страдающие различными психическими заболеваниями, нуждающиеся в медицинской помощи, и это повлияло на его выбор профессии. Именно поэтому он стал врачом психиатром-наркологом.

Вячеслав Сергеевич прочитал учащимся интересную и содержательную лекцию на тему «Последствия воздействия вредных привычек на организм подростка», рассказал о разрушительном воздействии алкоголя, курения, наркотических средств на организм человека, о заболеваниях, приводящих к инвалидности и преждевременной смерти, привёл примеры из своего профессионального опыта. Участники встречи проявили неподдельный интерес к теме, задали множество вопросов и получали исчерпывающие ответы.

В завершение мероприятия гость пожелал проводить больше времени с семьей, друзьями, близкими, заниматься любимым делом, получать положительные эмоции.

Учащиеся познакомились с книжной выставкой по теме мероприятия.