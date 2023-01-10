Общество

Проект «Поезд Памяти» в 2023 году стартует с изменениями

10.01.2023
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В 2022 году по инициативе Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Российской Федерации был впервые реализован совместный патриотический проект «Поезд Памяти». Около 200 ребят из Беларуси и России за 15 дней посетили несколько городов обеих стран. Школьники ознакомились с основными событиями времен Великой Отечественной войны в населенных пунктах, к которым был привязан маршрут поезда, встретились с ветеранами, посетили музеи, стали участниками многих просветительных и культурных мероприятий.

Проект вызвал большой интерес у молодежи, и было решено, что он продолжит свое существование. В декабре 2022 года в Совете Республики состоялось заседание оргкомитета по вопросам подготовки программы проекта на 2023 год. И во втором сезоне участников ожидает немало новинок. О главных из них рассказал председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович.

– Проект «Поезд Памяти» нацелен на сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне, призван вырастить нашу молодежь в тех традициях, которые были заложены предыдущими поколениями. Радует, что пилотный проект вызвал большой ажиотаж. Молодежь желает приобщиться к инициативе, демонстрируя свой интерес к истории родной страны, – отмечает Виктор Андреевич. – В этом году мы внесли определенные изменения в программу. Они касаются состава участников и маршрута поезда. Так, участников проекта будут выбирать на конкурсной основе из числа школьников с активной гражданской позицией, достигших высоких показателей в учебной, общественной, спортивной, волонтерской деятельности, а также активистов БРСМ, учеников военно-патриотических, кадетских классов, членов молодежного парламента. Для реализации конкурсного отбора Министерство образования разработало положение о проведении республиканского конкурса «Я – патриот своей страны», которое регламентирует порядок отбора школьников для участия в проекте.

Изменения коснулись и состава участников проекта: планируется, что в 2023 году к белорусско-российской молодежи присоединятся участники из Кыргызстана, Казахстана и Армении. Также вырастет число остановочных пунктов поезда, но стартовать состав всегда будет от Брестской крепости 22 июня.

В Беларуси в этом году, помимо Бреста, участники проекта посетят Полоцк, мемориальный комплекс «Хатынь» и другие знаковые места.

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