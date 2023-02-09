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Профессиональный консалтинг в детском саду (Лунинецкий район)

09.02.2023
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На базе детского сада №10 г. Лунинца состоялся профессиональный консалтинг представителей Лунинецкого районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь и отдела принудительного исполнения Лунинецкого района по вопросам порядка взыскания алиментов и об ответственности, предусмотренной за их неуплату. Родители (законные представители) и работники дошкольного учреждения могли обратиться за профессиональной помощью к специалистам.

 

Также была организована диалоговая площадка на тему реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 г. №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». Выступили начальник отдела принудительного исполнения Лунинецкого района Дмитрий Конопацкий, старший следователь районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь Александр Горошко и старший инспектор ИДН Лунинецкого РОВД Светлана Борисевич. В ходе встречи участники затронули также вопросы профилактики хищений и краж. Всем присутствующим вручили памятки «Как не стать жертвой интернет-мошенников».

Ирина ГОРОШКО, педагог-психолог детского сада №10 г. Лунинца.

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