Профессор Александр Киевич встретился с земляками в Язвинках (Лунинецкий район)

В рамках проекта «Наши знаменитые земляки» 12 мая в ГУО «Язвинская средняя школа» состоялась встреча с известным уроженцем д.Язвинки Александром.Киевичем, доктором экономических наук, профессором.

Александр Владимирович – известная личность в сфере финансов как Беларуси, так и России. Сейчас преподаёт – передает свой опыт и фундаментальные знания будущим финансистам кафедры финансового менеджмента УО «Полесский государственный университет», консультирует и готовит кандидатов наук, ведет активную общественную работу, является автором более 230 научных публикаций.

Встреча получилась очень интересной и полезной. Ребята увидели яркий пример того, что надо стремиться к знаниям, трудиться с удовольствием, с интересом, тогда будут и отличные результаты.

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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