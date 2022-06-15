Профилактическая кампания «Летом дети в безопасности» стартовала в Беларуси 15 июня

Период начала летних школьных каникул традиционно характеризуется наличием ряда угроз по обеспечению безопасности детей на дороге. Одним из основных таких рисков является увеличение активности перевозок детей из мест отдыха личным транспортом и в составе организованных групп автобусами. Не менее важным обстоятельством является наличие большого количества свободного времени у детей, а также бесконтрольности со стороны взрослых.

В целях обеспечения своевременного воздействия на отмеченные и иные вызовы и угрозы безопасности детей, повышения эффективности работы органов внутренних дел по устранению причин и условий детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекция Беларуси проводит с 15 июня по 15 августа текущего года летнюю республиканскую профилактическую кампанию по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних «Летом дети в безопасности!».

Основная цель данной кампании — это широкая информационно-разъяснительная работа о проблемах детского дорожно-транспортного травматизма, причинах и последствиях ДТП с участием детей и подростков, доведение мер профилактики, обращая внимание взрослых на необходимость постоянного контроля за детьми во время их пребывания на улице и соблюдения правил безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров.

В этот период основные усилия всего личного состава органов внутренних дел будут направлены как на проведение профилактических мероприятий с различными категориями участников дорожного движения, так и точечную работу в трудовых коллективах, детских оздоровительных и пришкольных лагерях, а также с родительской аудиторией по средствам смс-чатов в мессенджерах.

Проведутся отработки нерегулируемых пешеходных переходов, участков автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подверженных риску совершения наездов на пешеходов и велосипедистов.

При проведении обследований участков автомобильных дорог и улиц населенных пунктов основное внимание уделится обеспечению «треугольников видимости» в местах выхода пешеходов на проезжую часть, наличию обустроенных вело-пешеходных связей, мер по успокоению скорости движения, наличию и функционированию наружного освещения вблизи учреждений образования и по маршрутам «дом-школа-дом».