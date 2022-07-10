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Профком КСУП «Хвоецкое» организовал поездку в «Брестскую крепость»

10.07.2022
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10 июля, в день освобождения Лунинецкого района от немецко-фашистских захватчиков,  профсоюзный комитет КСУП » Хвоецкое» организовал для членов профсоюза и их детей экскурсионную поездку в мемориальный комплекс «Брестская крепость» .

Участники экскурсии посетили экспозицию «Музей войны- территория мира» и 5 форт. Наш долг помнить, что мы сегодня живём, трудимся, растим детей в независимой суверенной стране, благодаря мужеству наших дедов и прадедов.

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