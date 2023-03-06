Профориентация: экскурсию провели по Лунинецкому молочному заводу

Профориентационное мероприятие провели сегодня, 6 марта, на ОАО «Лунинецкий молочный завод».

Завод посетили 18 учеников 9 «А» класса СШ №4 райцентра, а также представитель управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяна Яворская.

Ребята познакомились с основном производством — увидели как производят и фасуют молоко, сметану, масло и продукцию линейки А2. После с удовольствием продегустировали выпускаемую продукцию и мороженое. Кроме того, все участники экскурсии получили небольшие сувениры на память.

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