Профсоюз АПК поздравляет работников торговли (Лунинецкий район)

В последнее воскресенье июля в Беларуси отмечают День работников торговли. Это профессиональный праздник всех тех, кто своим каждодневным трудом вносит значительный вклад в развитие экономического потенциала страны.

Накануне праздника, по традиции председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Лунинецкий МЗ» Александр Ребковец поздравил коллектив ТУП «Фирменная торговля» (магазин «Верас») с предстоящим праздником, поблагодарил их за профессионализм и преданность профессии, а также по поручению райкома профсоюза вручил лучшим представителям сферы торговли Благодарственные письма районного комитета профсоюза работников АПК.