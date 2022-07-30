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Профсоюз АПК поздравляет работников торговли (Лунинецкий район)

30.07.2022
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В последнее воскресенье июля в Беларуси отмечают День работников торговли. Это профессиональный праздник всех тех, кто своим каждодневным трудом вносит значительный вклад в развитие экономического потенциала страны.

Накануне праздника, по традиции председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Лунинецкий МЗ» Александр Ребковец поздравил коллектив ТУП «Фирменная торговля» (магазин «Верас») с предстоящим праздником, поблагодарил их за профессионализм и преданность профессии, а также по поручению райкома профсоюза вручил лучшим представителям сферы торговли Благодарственные письма районного комитета профсоюза работников АПК.

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