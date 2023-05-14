Профсоюз поздравляет с юбилеем Анну Богданец (Лунинецкий район)

Лунинецкая районная профсоюзная организация работников АПК совместно с профсоюзным комитетом КСУП «Хвоецкое» поздравили с 75-летием со дня рождения бывшего профсоюзного лидера Анну Ивановну Богданец.

Более 20 лет она занималась профсоюзной деятельностью и не один года возглавляла профсоюзный комитет КСУП «Хвоецкое». В профсоюзных кругах ее знают, как умелого организатора, ценящего и уважающего человека труда, требовательного и одновременно заботливого руководителя, который умеет работать на конечный результат.

Дорогая Анна Ивановна, желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, пусть с вами всегда будут рядом родные и близкие люди, душевного вам покоя, мира и добра!

Ольга Ермалёнок, председатель районной профсоюзной организации работников АПК, фото организации.

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