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Профсоюз рaботников AПК помогaет в подготовке детей к школе (Лунинецкий рaйон)

17.08.2022
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В традиционной благотворительной акции по подготовке детей к новому учебному году принимают участие все первичные профсоюзные организации Лунинецкой районной профсоюзной организации работников АПК .

На фото председатель первичной профсоюзной организации СУП «Межлесское» Наталья Алисиевич вручает канцелярские принадлежности многодетной семье Людмилы Нагорной, которая работает в хозяйстве полеводом.

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