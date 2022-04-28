Профсоюз работников леса принял обращение о сохранении Беловежской пущи

На заседании Президиума Республиканского комитета Белорусского профессионального союза работников леса и природопользования принято обращение о сохранении Беловежской пущи, сообщается на сайте комитета.

«Белорусский профессиональный союз работников леса и природопользования, объединяющий более 99 тыс. членов профсоюза, выражает несогласие в связи со строительством пятиметрового забора вдоль белорусско-польской границы протяженностью около 200 км, который будет проходить по Беловежской пуще и биосферному резервату «Западное Полесье», неся тем самым негативные последствия для трансграничных объектов многовековых экосистем», — говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что при возведении этого сооружения дикие животные будут лишены свободы естественного перемещения. Помимо этого, забор представляется опасность для сохранения и органичного размножения популяций животных, прежде всего волков и рысей.