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Профсоюз работников леса принял обращение о сохранении Беловежской пущи

28.04.2022
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На заседании Президиума Республиканского комитета Белорусского профессионального союза работников леса и природопользования принято обращение о сохранении Беловежской пущи, сообщается  на сайте комитета.

«Белорусский профессиональный союз работников леса и природопользования, объединяющий более 99 тыс. членов профсоюза, выражает несогласие в связи со строительством пятиметрового забора вдоль белорусско-польской границы протяженностью около 200 км, который будет проходить по Беловежской пуще и биосферному резервату «Западное Полесье», неся тем самым негативные последствия для трансграничных объектов многовековых экосистем», — говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что при возведении этого сооружения дикие животные будут лишены свободы естественного перемещения. Помимо этого, забор представляется опасность для сохранения и органичного размножения популяций животных, прежде всего волков и рысей.

 

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