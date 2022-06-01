Профсоюзные комитеты поощрили детей работников сельхозпредприятий (Лунинецкий район)

1 июня отмечается Международный день защиты детей. В преддверии этой даты профсоюзные комитеты КСУП «Синкевичский» и КСУП «Велута» Лунинецкого района, в рамках акции «Наши дети» посетили школьные линейки, по случаю окончания учебного года и в торжественной обстановке поощрили выпускников школы, родители которых трудятся в сельхозпредприятиях.

Ведь День защиты детей-это не только весёлый праздник для самих детей, но и напоминание обществу о необходимости защищать права ребёнка, чтобы всё дети росли счастливыми и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.

Ольга Ермалёнок