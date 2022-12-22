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Профсоюзный правовой прием граждан прошел в Лунинецком районе

22.12.2022
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Правовой прием граждан прошел в районном объединении профсоюзов и в специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва в Лунинце.
 
За консультацией к правовому инспектору труда Федерации профсоюзов Беларуси Сергею Василюку и помощнику прокурора Екатерине Ярошевич обратилось четверо граждан Лунинецкого района и г. Лунинца по различным вопросам,
 
Например, речь шла о совмещении профессий; о периодах работы, включаемых в стаж для назначения трудовой пенсии по возрасту; о присвоении квалификационной категории учителю;  можно ли трудовой
отпуск заменить денежной компенсацией и другие.
 
Гражданам была дана квалифицированная правовая помощь. Правовой инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси Сергей Василюк в рамках дня правового просвещения и правовой культуры проинформировал работников Лунинецкой центральной районной библиотеки и профсоюзный актив районной профсоюзной организации работников культуры, информации, спорта и
туризма об условиях и порядке привлечения работников к материальной ответственности.
 
Игорь Гапон, председатель районного объединения профсоюзов
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