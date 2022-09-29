Профсоюзный правовой прием граждан состоялся в Лунинце

Профсоюзный правовой прием прошел в районном объединении профсоюзов и в центре банковских услуг № 118 в г. Лунинца Региональной дирекции по Брестской области открытого акционерного общества «Белагропромбанк».

За консультацией к правовому инспектору труда Федерации профсоюзов Беларуси Светлане Тарасевич и заместителю районного прокурора Екатерине Ярошевич обратилось шестеро жителей Лунинца.

Вопросы, которые их интересовали, касались разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений, контрактной формы найма, предоставлением льгот и гарантий при переезде в другую местность, а также режима труда и отдыха.