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Профсоюзный правовой прием граждан состоялся в Лунинце

29.09.2022
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Профсоюзный правовой прием прошел в районном объединении профсоюзов и в центре банковских услуг № 118 в г. Лунинца Региональной дирекции по Брестской области открытого акционерного общества «Белагропромбанк».

За консультацией к правовому инспектору труда Федерации профсоюзов Беларуси Светлане Тарасевич и заместителю районного прокурора Екатерине Ярошевич обратилось шестеро жителей Лунинца.

Вопросы, которые их интересовали, касались  разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений, контрактной формы найма, предоставлением льгот и гарантий при переезде в другую местность, а также режима труда и отдыха.

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