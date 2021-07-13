Общество

Профсоюзы бьют тревогу по соблюдению температурного режима нанимателями

С начала лета на горячую линию ФПБ поступило свыше 100 обращений: работники жалуются на невыносимые условия труда в жару. Каждое из них берется на контроль.

С начала лета на горячую линию ФПБ поступило свыше 100 обращений: работники жалуются на невыносимые условия труда в жару. Каждое из них берется на контроль.

Одна из жалоб поступила из Бобруского завода тракторных деталей и агрегатов. Работница цеха №3 рассказала, что в ее подразделении – свыше 30 градусов, из питьевых фонтанчивой идет горячая вода, а автоматы с охлажденной водой сломаны.

– При посещении предприятия мы зафиксировали, что температура в производственных помещениях действительно превышает допустимые параметры – на столбике термометра был 31-32 градуса, – отметил главный техинспектор труда ФПБ Павел Манько. – После мониторинга на заводе появилось распоряжение, которое определило ряд дополнительных мер, в том числе по предотвращению ухудшения здоровья людей. Также на предприятие завезли булилированную воду и отремонтировали автоматы с охлажденной водой.

Подобные ситуации зафиксированы и в некоторых других предприятиях. В течение месяца техинспекция ФПБ выезжала в организации по поступившим обращениям, чтобы проверить соблюдение температурного режима. В каждом случае выполнение всех выданных рекомендаций контролируется профсоюзами.

– При температуре воздуха на рабочих местах выше допустимых величин – от 26 до 28 градусов в зависимости от выполняемых работ – микроклиматические условия должны рассматриваться как вредные и опасные. Следовательно, наниматель обязан предусмотреть меры защиты людей. Речь идет о дополнительных перерывах, кондиционировании воздуха, воздушном душировании, применении специальных СИЗ, доступе в помещения для отдыха и душевые при их наличии, смещении рабочего времени с учетом вредных условий, – подчеркнул Павел Манько. – Мы обращаем внимание всех нанимателей на то, что на предприятиях работают живые люди. И шутить с их здоровьем и вопросами охраны труда профсоюзы не позволят. Мы сработаем оперативно.

Если на вашем рабочем месте есть проблемы с соблюдением норм техники безопасности и нарушается температурный режим, сообщайте на горячую линию ФПБ по номерам +375 17 203-90-48 и +375 17 356-89-37. Аналогичные горячие линии открыты во всех отраслевых, областных и Минском городском объединении профсоюзов.

Техническая инспекция труда сразу выедет на место, зафиксирует нарушение и заставит нанимателя предпринять необходимые меры и позаботиться о вашем здоровье.

Анна КАСЮДЕК. Фото Виталия ГИЛЯ и носит иллюстративный характер

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Елена Данилович

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