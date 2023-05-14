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Профсоюз АПК на Брестчине устроил спортивные игры. Лунинчане вернулись с дипломом

14.05.2023
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Команда Лунинецкой районной профсоюзной организации работников АПК 12-13 мая приняла участие в областных сельских спортивных играх среди работников агропромышленного комплекса, которые прошли в г. Пружаны.

На счету нашей команды Диплом за 3-ье место в соревнованиях по легкоатлетической эстафете 

Фото районной профсоюзной организации работников АПК 

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