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Профсоюз АПК на Брестчине устроил спортивные игры. Лунинчане вернулись с дипломом
Команда Лунинецкой районной профсоюзной организации работников АПК 12-13 мая приняла участие в областных сельских спортивных играх среди работников агропромышленного комплекса, которые прошли в г. Пружаны.
На счету нашей команды Диплом за 3-ье место в соревнованиях по легкоатлетической эстафете
Фото районной профсоюзной организации работников АПК
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