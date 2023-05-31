Профсоюзы оказывают помощь, в том числе и в Лунинецком районе

Профсоюз медработников Брестской области к Международному дню защиты детей оказал спонсорскую помощь пяти учреждениям, сообщили в областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Медработники поддержали акцию “Профсоюзы – детям”. Представители Брестской области передали Br5 тыс. спонсорской помощи. Деньги направят на укрепление материально-технической базы четырех детских центров медицинской реабилитации в Бресте, Брестском, Лунинецком и Пинском районах, а также Пинского дома ребенка.

“В первый день лета мы отмечаем очень хороший, добрый и нужный праздник. Ведь дети – наше будущее, и каким оно будет, зависит от взрослых, – отметил председатель Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Николай Скаскевич. – Ежегодно профсоюзные организации особое внимание оказывают многодетным, малообеспеченным, неполным и приемным семьям, а также семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями”. Николай Скаскевич подчеркнул, что 1 июня отмечают не только любимый детворой праздник. Этот день – напоминание взрослым, что дети нуждаются в их постоянной защите и заботе.

“В прошлом году из средств областного комитета и первичных профсоюзных организаций, находящихся на профобслуживании в Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения, на акцию “Профсоюзы – детям” было направлено более Br410 тыс. В том числе на подготовку детей к школе выделено почти Br84 тыс., на удешевление путевок в детские оздоровительные лагеря – свыше Br44 тыс.”, – добавили в областной организации профсоюза работников здравоохранения.

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