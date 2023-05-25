ПРОФСОЮЗЫ: правовой приём граждан прошёл в Лунинце

25 мая правовые инспекторы Федерации профсоюзов Беларуси проконсультировали всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Приемы прошли как в районных, городских объединениях профсоюзов, так и непосредственно в организациях, находящихся на территории районов и городов.

Сегодня, 25 мая, в Лунинце профсоюзный правовой прием граждан провел председатель Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности Сергей Тетерин. Правовой прием проводился в Лунинецком РЭС филиала «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго».

— В преддверии отпускного сезона и каникул значительная часть вопросов на правовом приеме касалась порядка предоставления трудового отпуска, деления его на части, выплаты материальной помощи на оздоровление, — отмечает Сергей Тетерин. — Также поступали вопросы об определении детей в летние оздоровительные лагеря, компенсации стоимости путевок по коллективному договору. Необходимо отметить, что поступали и вопросы, касающиеся пенсионного законодательства.

Поддержку в проведении приема оказывали помощник прокурора Лунинецкого района Вероника Черноокая и председатель районного объединения профсоюзов Игорь Гапон: совместная работа позволяет наиболее оперативно реагировать и решать проблемы, с которыми приходят граждане.

Так как прием осуществлялся в рамках дня правового просвещения, Сергей Тетерин разъяснил работникам предприятия вопросы предоставления трудовых и социальных отпусков.

Профсоюзные юристы оказывают помощь бесплатно. Помимо правовых приемов, обратиться за помощью можно по телефону, прийти на личный прием, оставить письменное обращение или электронное — через специальный сервис на интернет-портале ФПБ. Получить правовую консультацию можно и в профкоме своего предприятия.

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