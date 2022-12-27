Прогноз на 2023 год и актуальные задачи. Лукашенко принял участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ

Для участия в официальной части саммита главы государств прибыли в Президентскую библиотеку имени Бориса Ельцина. Учреждение расположено в центре Санкт-Петербурга в историческом здании Синода на Сенатской площади. Здание библиотеки часто используется для проведения подобного рода встреч и саммитов.

Предновогодние неформальные встречи глав государств уже стали хорошей традицией. Собраться в Санкт-Петербурге в конце года Президент России Владимир Путин пригласил своих коллег еще на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке 9 декабря.

На входе Александр Лукашенко кратко пообщался с журналистами.

Отвечая на вопрос, каким будет 2023 год, Президент сказал: «Самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально».

У Президента также спросили, как его настроение перед саммитом. «Средне», — ответил Александр Лукашенко. Он пояснил, что по мере приближения к Новому году настроение становится все лучше: «Лучше не может быть, а под Новый год будет самым хорошим».

На официальной части саммита всех приветствовал глава российского государства. Он выразил признательность лидерам стран СНГ за принятое приглашение на традиционную неформальную предновогоднюю встречу. «То, что мы еще раз собрались в таком дружеском кругу, красноречиво свидетельствует о нашем стремлении и далее сообща выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ в духе подлинного стратегического партнерства, взаимной выгоды и учета интересов всех стран», — сказал Владимир Путин.

Говоря о повестке встречи, он предложил подвести итоги уходящего 2022 года, обсудить планы на перспективу и волнующие всех вопросы региональной и международной повестки.

Одним из ключевых направлений сотрудничества в СНГ Владимир Путин назвал укрепление безопасности и стабильности в евразийском регионе. «К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами — участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие», — заявил российский лидер.

После краткого выступления Президента России слово взял Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Учитывая, что Казахстан председательствовал в СНГ в 2022 году, он подвел итоги этого периода, обозначил наиболее актуальные задачи по развитию сотрудничества в рамках Содружества. Что касается создания благоприятных условий для торговли, следует предметно работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров, недопущением протекционизма. Необходимо наладить взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности. Нужны и новые механизмы и форматы сотрудничества для повышения эффективности транспортно-логистических проектов на пространстве СНГ.

Особо Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на взаимодействие в сфере безопасности, совместную борьбу с терроризмом и экстремизмом. А для адаптации организации к современным глобальным реалиям нам предстоит совершенствовать ее потенциал, усиливать позиции Содружества на международной арене.

После этого главы государств вместе отправились к месту проведения неформального обеда от имени Владимира Путина в честь лидеров стран СНГ.

belta.by