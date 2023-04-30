Программа действий для страны. Что особенного в новом формате чернобыльской поездки Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 апреля посетил с рабочей поездкой Ветковский район Гомельской области — один из наиболее пострадавших регионов в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС

Чернобыльские поездки главы государства, приуроченные к годовщине катастрофы, — это уже многолетняя традиция. Чаще всего Президент бывает именно на Гомельщине, которая в апреле 1986 года практически вся подверглась радиационному загрязнению. Пока в прошлые годы некоторые оппоненты Александра Лукашенко в эти памятные дни пытались заработать политические дивиденды на чистых улицах и площадях Минска, Президент проводил дни, а порой и недели в самых загрязненных районах. Общался с обычными людьми, учеными, аграриями… Пытался понять, как лучше поступить с этими огромными территориями, которые в той или иной степени оказались подвержены радиации.

Информации на первых порах было не много, ведь опыт Беларуси в преодолении последствий Чернобыля весьма уникален. А еще хуже, что на смену незнанию в первые годы после катастрофы в общественное сознание пришел страх и часто явные домыслы. Поэтому настоящее возрождение пострадавших территорий требовало не только грамотного подхода и денежных вливаний, но и аккуратной просветительской работы с людьми. Если бы не эти усилия и личное внимание Александра Лукашенко к проблеме, то многие ныне населенные уголки современной Беларуси, возможно, больше походили бы на украинский город-призрак Припять.

Многолетние вложения окупились, и теперь Александр Лукашенко в эти апрельские дни уже может себе позволить не заниматься локально вопросами отдельных пострадавших районов. Предмет его внимания — работа всей области. А на ее примере — постановка задач для всей страны.

ОТ НЫТЬЯ К ПОЗИТИВУ. Почему Гомельская область для Лукашенко как родная

В городе Ветка глава государства провел совещание с активом всей Гомельской области. «Вы знаете, эта область мне не чужая. Эта область мне фактически как родная. Я всегда подчеркивал на любых форумах, конференциях, референдумах, выборах: Гомельская область всегда меня поддерживала больше, чем какая-либо другая область. Здесь трудолюбивые, мудрые, закаленные и безгранично любящие эту землю люди, — сказал в начале мероприятия белорусский лидер. — Но из-за нашей бесконтрольности, нытья «ах, чернобыльцы, ах, чернобыльцы» мы расслабились и не заметили, как начали терять эту область. И среди этого огромного количества трудолюбивых, мудрых людей появились дельцы, жулики и ворье. Пусть их немного, но этот процесс надо остановить. Поэтому сюда и был направлен новый губернатор и новый уполномоченный Президента по этой области».

Президент, посещая пострадавшие регионы, всегда подчеркивал, что государство будет делать все возможное, чтобы этот край жил и развивался. Люди поверили и остались на малой родине. «Я вас долго убеждал, что здесь мы будем жить нормально, не хуже, чем в других районах нашей республики. По результатам уже прошедших 30 с лишним лет мы в этом убедились, потому что мы уже имеем статистику. Я испытываю искреннюю радость, когда вижу позитивные изменения», — заявил белорусский лидер.

Глава государства обратил внимание, что для Гомельской области за годы независимости государством сделано немало. «Я видел сегодня в Ветке радостные лица, и в чем особенность — если есть какие-то мелкие вопросы, то женщины быстренько этого человека отодвигают: «Да это не Президента вопросы, да это не главное». Главное — чтобы был мир, чтобы не прилетало сюда (как говорят на Донбассе), чтобы люди жили на мирной земле. Люди наконец-то своим приоритетом сделали нормальную жизнь, спокойную, мирную, и жизнь своих детей. Это приоритет сегодня я вижу на Гомельщине, да и по всей республике, — подчеркнул Президент. — Всегда говорю: лучше в поле воевать, чем там. Вы это лучше меня знаете. Вы стали прифронтовой областью».

В пострадавшие регионы только в прошлом году вложено более Br600 млн, а в целом — миллиарды. На эти деньги построены десятки тысяч квартир, более сотни школ и детских садов, тысячи километров дорог, газифицированы более сотни населенных пунктов. Появилось множество различных учреждений здравоохранения, включая уникальный, едва ли не единственный в мире Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. «Мы его с вами построили тогда, когда он просто был брошен и пустые окна, как бойницы, говорили о бесхозяйственности», — добавил Александр Лукашенко.

«Если в первое десятилетие после аварии мы боролись в прямом смысле за выживание, то в последние годы мы говорим о развитии. Вовлечении в сельхозоборот земель, строительстве молочно-товарных, откормочных комплексов, создании эффективных промышленных предприятий. Что-что, но вам обижаться на это нечего. Нет ни одного города у вас более или менее крупного, где бы я не побывал и не запланировал строительство будь то деревообрабатывающих, перерабатывающих, целлюлозных, нефтеперерабатывающих заводов», — сказал Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что в Гомельской области сделано немало и в промышленном плане это одна из самых развитых областей. «Нам нужно искать сегодня, а еще лучше — создавать драйверы экономического роста региона в ближайшем будущем», — подчеркнул Президент.

Поэтому, пояснил глава государства, в этот раз было принято решение отойти от практики традиционного «чернобыльского» визита и провести рабочее совещание о ситуации в регионе в целом.

НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ. В чем Президент требует дисциплины и системного подхода

Рабочую поездку Президент начал с практических вопросов: работа молочно-товарных комплексов, мелиорация, ход посевной, проблемы в животноводстве, сохранность и восстановление техники. Спрос с ответственных жесткий. С одной стороны, вложенные по всем направлениям средства важно не только освоить, но и оправдать в последующие годы. Проще говоря, не закопать деньги в землю при мелиорации или в стены при строительстве новых ферм. В обоих случаях нужна отдача в виде молока, мяса, продукции растениеводства.

С другой стороны, понятно, что показанное на полях Александру Лукашенко — это своего рода образец не только для Гомельской области, но и для страны в целом. Такими же качественными в данном случае сев кукурузы или мелиоративные работы должны быть везде, но… (и здесь Президент неоднократно обращал внимание) не хватает дисциплины.

Об укомплектовании МТК

«Если мы не поставим скот в технологические помещения — комплексы молочно-товарные, где доиться корова будет не вручную, не в молокопровод, а в доильном зале, — не поставим, никакого молока и качества не будет», — обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что все новые и модернизированные МТК должны быть полностью укомплектованы скотом, ведь иначе не окупятся вложенные средства. «Пеняйте сами на себя, если вы новые и реконструированные комплексы не заполните», — предупредил он. Задача эта касается не только Гомельской области, но и страны в целом. В той или иной степени она актуальна для различных регионов.

При этом, обратил внимание глава государства, важно и то, каким именно скотом будут укомплектовываться комплексы, как будут организованы содержание и уход. Здесь один из главных показателей работы — это удой, который на новых комплексах никак не может быть ниже даже среднереспубликанского и областного уровней. «Зачем строили? На новых комплексах надо в два раза больше», — подчеркнул Александр Лукашенко.

О мелиорации

Президент требует ускорить темпы мелиорации: «Очень медленно идет. Надо ускоряться. Сегодня эту копейку (средства на мелиорацию. — Прим. БЕЛТА) вырвали тремя пальцами, а завтра может не быть. И под ответственность руководителей. Надо отвечать, следить за каналами, дамбами, регулировать водный режим. Под подпись каждому руководителю: вот твои поля — отвечай».

Он подчеркнул, что надо мгновенно работать, особенно в ряде мест, которые важно спасти в первую очередь. «Я не о восстановлении, не о мелиорации, а о спасении некоторых участков. Самое тяжелое впечатление — от запущенности полей и отсутствия культуры земледелия. Самое страшное это», — отметил Президент.

Александр Лукашенко акцентировал внимание, что вложенные сейчас в мелиорацию деньги надо расходовать эффективно, и в последующем следить за состоянием этих территорий. «Чтобы мы, вложив деньги… А наши дети потом опять не разворачивали эту работу. Железная должна быть дисциплина. Поддерживать надо. Это золотые земли, — сказал глава государства. — Мы нашли эти деньги. Мы за эти деньги столько жилья могли построить и еще какие-то вопросы решить… Так берегите это. В лучших хозяйствах так и делается. А почему на востоке страны этого нет, в центре нет — в Минской области?» — поставил вопрос Александр Лукашенко.

О сохранности и восстановлении техники

Глава государства ознакомился с созданной в области системой по ремонту и восстановлению старой техники. «Система налажена правильно, этим путем надо идти», — сказал он.

Для журналистов и общества Александр Лукашенко пояснил, что речь идет о технике, которая прослужила в хозяйствах 5-7 лет и которую «бросили под забор». «Мы приняли решение из-под забора достать, восстановить и дать новую жизнь этой технике», — отметил он.

«Красавица!» — сказал Президент, оценивая представленные образцы восстановленной техники. Кстати, это обходится в разы дешевле покупки новой техники и агрегатов. В области определен перечень пунктов, где организован ремонт сложной, менее сложной и простой техники и оборудования. Данная информация доведена до всех руководителей хозяйств.

Глава государства обратил внимание, что это поручение должно было исходить не от него, а в первую очередь на местах следует бережно и по-хозяйски обращаться с техникой. «Относимся расхлябанно, не бережем ее. А это деньги!» — заметил он.

Комбайн «Гомсельмаша» должен работать минимум 15 лет, подчеркнул Президент. То же касается и тракторной техники. Александр Лукашенко напомнил, как однажды общался с американским фермером, который более 30 лет эксплуатировал белорусский трактор и тот был исправен и полностью в рабочем состоянии.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДИКТАТУРА. Как Лукашенко поручил усилить кадровую работу

Кадры решают все. Эту непреложную истину Президент очень хорошо понимает, а потому несколько раз в течение рабочей поездки возвращается к данной теме — как в ходе посещения сельхозугодий, так и на совещании с активом региона.

«Наступает железная диктатура! Засиделись в Минске. В Гродно проводим совещание — полный отрыв правительства от губернаторов», — заметил глава государства.

Президент подчеркнул важность кадровой дисциплины. Здесь нужно не только требовать, но и выработать необходимую нормативную правовую базу. Бесхозяйственное отношение и расхлябанность не должны оставаться безнаказанными.

«Должна быть вот такая система выработана, если мы не хотим воевать так, как они воюют на юге. Нам нужны нормативные правовые акты. Чтобы это было в законе. Преступил закон — пошел», — сказал Александр Лукашенко.

На совещании с активом области Президент привел пример, что у него есть кадровый реестр и он согласовывает назначение целого ряда руководителей, в том числе председателей райисполкомов. И без его ведома освободить их от должности нельзя. То же самое — определенный перечень кадров — должно быть на уровне области, района и далее по вертикали вплоть до механизатора.

Глава государства подчеркнул, что в числе причин тех или иных недостатков есть те, которые зависят от самих людей. «Это то, что у нас называется «разбэшчаннасцю», белорусским языком. Разгильдяйство, преступность, воровство. Все это в кучу. И никто не несет, вроде, ответственность. А нести-то ответственность надо. И опять встал вопрос создания системы управления кадрами», — заметил он.

На совещании с активом Гомельской области Александр Лукашенко рассказал, что ранее Администрации Президента, которая как раз уполномочена заниматься кадровыми вопросами, было поручено на основе озвученной идеи создать законодательные основы соответствующей системы. «Я проверю, так это или нет. И мне доложите в ближайшее время. И будет спрос с правительства и губернаторов железобетонный. Повторять по 10 раз я не буду. Мы уже дожились до того: Президент, выработай идею, переспи с ней, грубо говоря, доведи до каждого, а потом поди сам сделай, а мы будем со стороны смотреть. Ребята, это время закончилось. Поймите вы, наконец, если мы не сделаем сейчас это, наши дети не сделают. Они другие», — акцентировал внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко призвал молодых людей не обижаться на его слова, в том числе тех, которые были в зале на совещании. Однако констатировал, что среди молодежи есть, например, и такие, кто «думает, что в интернете яблоки и груши растут». «Сидят, тычут в этот телефон — завтра с неба все свалится. Мы их разбаловали до крайней степени. Ах, молодежь у нас хорошая, хорошая! Да, хорошая. Но работать не хотят и не умеют. Они не сделают, они не удержат страну», — подчеркнул он.

«Тысячи вопросов. И везде надо выработать систему. Особенно с кадрами. Я десять раз говорил, — добавил глава государства. — Кадры решают все. У руководителя должна быть власть, железная. И они ни на кого не должны оглядываться. Ни одни правоохранительные органы не должны мешать руководителю управлять его территорией, предприятием и принимать меры. Меры должны быть военные, самые жесткие. Не ждите отдельных указаний. И в основе всего — дисциплина. Если не будет дисциплины железобетонной, все это пустое. Мы будем тратить деньги и будем сами себя поедать, перемалывать: я буду вас крошить, губернатор будет — своих подчиненных. Поэтому должна быть установлена определенная дисциплина», — потребовал глава государства.

«Никакого падежа, никакого воровства быть не должно. Вот тут с правоохранителей будет спрос, особенно с милиции», — предупредил Президент.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (НЕ)ЗАЧЕТ. На какие проблемы Президент указал гомельской вертикали

«Как я убедился в очередной раз, мы умеем все делать как надо. Вопрос: почему не делаем так, как надо? Или точнее — почему не всегда делаем так, как надо? — поставил на совещании вопрос белорусский лидер. — Второе — не хотелось бы, чтобы спустя определенное время мы встретились и развели руками. Вот мы не сделали и начинаем искать, как обычно, причину. Чтобы этого не случилось по итогам этого года (другого времени у вас нет, и у меня тоже), мы сегодня встретились. Чтобы промежуточно поговорить, почему мы не делаем так, как надо делать, и так, как вы умеете делать».

По информации Президента, итоги первого квартала для области далеко не такие, как рассчитывали. По темпам развития экономики область занимает четвертое место среди всех регионов. Хотя промышленность, заметил глава государства, сработала неплохо: рост на 4,5%, а в целом по республике показатели увеличились примерно на 2%. Но это в большей степени вклад организаций республиканской формы собственности (их удельный вес около 80%). «А что в вашей зоне ответственности? В сельском хозяйстве темп не дотягивает до 100% и последнее место в стране», — заметил Александр Лукашенко.

Напомним, в ноябре прошлого года в Гомеле прошло довольно предметное и даже жесткое совещание по стратегии развития агропромышленного комплекса области. Расставлены акценты, согласованы подходы, получены заверения руководителей. Глава государства спросил, что сделано к настоящему моменту и какие есть вопросы, препятствующие выполнению тех договоренностей.

Александр Лукашенко в своем выступлении обратил внимание на вопросы укрупнения хозяйств и реальной эффективности этой работы, факты бесхозяйственности, падежа скота. Напомнил Президент о необходимости развития Полесского радиационно-экологического заповедника и Припятского парка.

На совещаниях по экономике постоянно ставится задача снижать зависимость показателей регионов от работы промышленных гигантов республиканского значения, таких как Мозырский НПЗ, Жлобинский БМЗ, Светлогорский ЦКК и Добрушская бумажная фабрика. «А как выполняется мое поручение «один район — один новый проект», где должна быть видна инициатива местной вертикали? Не подменяете ли понятия?» — обозначил вопрос Александр Лукашенко. Речь идет прежде всего об инновационных высокотехнологичных производствах.

«Меня никто не переубедит: развитие района, хозяйства или предприятия зависит от расторопности прежде всего руководителя и принимаемых на местах решений. Тогда сразу видно, где толковые руководители. Там проблем нет, и все работает как часы, — заявил белорусский лидер. — В нынешних условиях это особенно важно, потому что вы приграничный район, как я сказал, прифронтовая зона. Хочу подчеркнуть: мы — мирные люди и чужой земли нам не надо».

Президент напомнил, что именно с Гомельщины, с города Комарина, 23 сентября 1943 года началось освобождение Беларуси от фашистской нечисти. «И именно здесь, в Комарине, в сентябре надо дать хороший старт юбилейным мероприятиям, приуроченным к 80-летию освобождения республики, которое мы широко отметим в 2024 году», — сказал глава государства.

На совещании Александр Лукашенко заострил внимание и на таких проблемных аспектах, как состояние дорог, мостов, работу городского транспорта, последствиях сильного паводка.

О развитии региона доложил губернатор Гомельской области Иван Крупко. Свою оценку состоянию дел дали уполномоченный главы государства в регионе, управляющий делами Президента Юрий Назаров, председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, помощник Президента — инспектор по Гомельской области Сергей Бартош, председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов.

ЭКОНОМИКА = МИР. Почему экономическое развитие может быть важнее военной мощи

Александр Лукашенко подчеркнул, что обеспечение мира и безопасности — это дело Президента, силового блока. «Ваша задача — создание достойных условий для жизни людей. Дайте экономику, — обратился Президент к участникам совещания. — И здесь вы не дорабатываете».

Президент акцентировал внимание, что большинство вопросов должно решаться на местах и без социальных взрывов: «Вы управленцы. Люди в критической ситуации ждут от вас быстрых, разумных и понятных действий и, самое главное, достоверной информации».

«Главное в нашей встрече — не надумайте искать объективные причины. Не надумайте! Нет объективных причин. Никому сегодня не легко. Но если мы выдержим, мы будем совсем другими и займем свое «пачэснае месца» в этом мире», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент напомнил, с чего начались проблемы в Украине: «Вы же помните, до войны Украины не было. Ее «разбэсцілі». Это богатейшая страна. У них было все. И в промышленности, и особенно в сельском хозяйстве. Черноземы и так далее. Если бы это нам, мы бы лучше, чем Эмираты развивались. А началось все с того: управляемость потеряна, рынок все отрегулирует, безголовые руководители… И пошло-поехало. Коррупция, взятки на всех уровнях, дележка собственности, все порезали, раздали. Нет страны. С этого все началось. В этом основная причина».

«А для того чтобы найти виновных, начали: русский язык, русскоязычное население давить, травить. Как у нас во время Шушкевича, Позняка. Национализм у нас же тоже начал захлестывать страну. А у них уже захлестнуло. Понятно, тогда и соседи смотрят на тебя, потирая руки. И прочее и прочее. Вот с чего начиналось», — подчеркнул белорусский лидер.

Поэтому крайне важно обеспечить сильную экономику. В этом случае можно сильно не переживать и за военную безопасность, уверен Президент. «Поэтому я всегда говорю: дайте экономику, дайте мне социально-экономическое положение, и я с вас не буду спрашивать за оборону. Это особенно важно для вас. Вы же видите, что происходит. К вам много людей приехало, родственников там много», — отметил Александр Лукашенко.

«Поэтому экономика, мощь, единство людей — они не позволят развязать войну. Вот поэтому я с вас так жестоко и требую. Потому что лучше я с вас сейчас потребую, чем завтра дам винтовку и пошлю на фронт», — добавил глава государства.

ЗАБЫТЬ ПРО САНКЦИИ. Как давление Запада стало временем возможностей

Президент положительно отметил тот факт, что в своих выступлениях на совещании ни губернатор Гомельской области, ни уполномоченный по региону вообще не говорили про санкции. «А в Гродно мне про санкции начали говорить. Да вы радуйтесь, что эти санкции ввели. Особенно аграрии. У нас страна немало получает от аграрного сектора. Везите, продавайте, — сказал Александр Лукашенко. — Да, молоко большое в России пошло. Надо поконкурировать, не все просто. Ну так самим надо шевелиться где-то. У вас контакт со Смоленской, Псковской, Брянской областями. Да и дальше тоже — Белгород, Курск. Это наши люди. Работайте через них, им пытайтесь продать. Никто же сейчас не мешает. Надо договариваться».

«Работать, работать и забыть про санкции! Санкции — да, непросто, сложно. Но непросто «Беларуськалию», нефтеперерабатывающим заводам. Так вы что, занимаетесь этим? Нет. Этим занимаются в правительстве конкретные люди», — заметил белорусский лидер.

Тем не менее и по этим подсанкционным товарам есть позитивная динамика. «И калийные удобрения пошли. Да, логистика немножко подорожала. Но продаем. Нефтепродукты только дай сейчас. А раньше боялись — некуда девать. Ну что мы не можем продать? Тракторы? Российский рынок свободный. Да, китайцы поджимают, хотят продать. Но пока мы конкурентоспособны. С «Ростсельмашем» нашли как-то контакты. Надо их развивать. Через «Ростсельмаш» работать», — сказал Президент.

И в целом Беларусь совместно с Россией сейчас активно развивают кооперацию. Востребованной оказалась и белорусская отрасль микроэлектроники, многие другие направления, которые сохранены и получили дополнительное развитие еще с советских времен.

ДОЛЛАРОВАЯ АФЕРА. Кому выгодна идеология рыночников

Александр Лукашенко на совещании отметил, что оказался прав, когда вопреки мировому тренду не стал следовать чисто рыночным подходам в развитии страны. «Не надо никакого контроля, ценообразование (свободное. — Прим. БЕЛТА), пошло и поехало. Наелись. Это я всегда вас сдерживал. Вопреки мировому тренду я вас пытался сдерживать: успокойтесь, оставьте лучшее из советских времен, что было. Хотя я не восхищен советской системой», — сказал он.

Александр Лукашенко отметил, что всю свою жизнь, будучи на разных постах, занимался модернизацией тех или иных систем. Что-то использовал, что-то отбрасывал, даже ломал, но создавал взамен новое.

Что касается чисто рыночных принципов, Президент уверен, что эту идею подбрасывали извне. «Возьмите Японию — 500 программ и планов создают по стране. Это как минимум — то, что мы знаем. То есть у них полное планирование в стране. А нам говорят: советское планирование — это барахло, рынок все отрегулирует, — заметил глава государства. — Американцы отрегулируют. У них есть, чем дыры закрывать. Где-то провалились — напечатали на станке. У них внутренний государственный долг под 27 триллионов долларов. Штампуют, печатают, инфляция на весь мир раскладывается. Они за счет этого живут. Да, им выгоден рынок. Где-то не хватает — напечатали, отдали».

«Я тогда еще, с момента встречи с Соросом усек, что так делать нельзя. А если и делать, то надо тихо, спокойно, годами, десятилетиями это делать. Нельзя это делать мгновенно. А нас толкали, толкали… Если что-то не сделал — нерыночная экономика. А нерыночная экономика в стране — это внешнее кредитование дорого, еще что-то. И с вами разговаривать не хотят. Но я и это, сжав зубы, перенес», — отметил Александр Лукашенко.

ФИНАЛЬНЫЙ БЛИЦ. Какие поручения Лукашенко дал в конце совещания

«Несколько моментов, которые нам надо решать. Если губернатор и правительство не говорят об этом, придется мне говорить. Хотя это уровень облисполкома и председателя райисполкома», — отметил Президент.

Александр Лукашенко еще раз обратил внимание на культуру земледелия, устранение имеющихся проблем. Задача буквально этих дней — пока стоит хорошая погода, надо использовать любую возможность для закладки нового урожая. Посевная кампания короткая, но от этого зависит весь год. Из текущих задач также «ремонт» полей с озимыми, подготовка к заготовке кормов, работа с органическими удобрениями на полях.

Президент снова коснулся темы мелиорации. На крупные работы деньги выделены, но более мелкими, так называемой культуртехникой, должны заниматься сами хозяйства: «Надо подключиться, спасти земли. Поэтому мелиорация мелиорацией, а там, где можно с топором, лопатой поработать, — это отдельно».

Александр Лукашенко напомнил и про необходимость вовлечения в оборот земель на месте старых ферм. А укомплектование новых ферм скотом поручил взять на отдельный контроль.

Глава государства призвал не забывать и о теме приусадебных участков в сельской местности, в том числе в так называемых неперспективных деревнях вокруг агрогородков, где будет в основном сконцентрирована жизнь на селе. Александр Лукашенко призвал белорусов пользоваться этой возможностью: «Вы находитесь в центре Европы, на перекрестке всех путей. Возьмите этот участок, но обработайте. Это богатство человека — иметь полгектара земли в центре Европы».

Отдельная тема — строительство теплиц, чтобы в межсезонье обеспечить людей отечественными овощами — огурцами и помидорами. В течение этого — будущего года эту проблему надо решить. Но строить их надо в тех хозяйствах, где уже умеют с ними работать или где для этого есть возможности.

«И здесь же сады. Штурмом надо выкорчевывать старье и создавать новые сады. Это не дело, что мы яблоко завозим. Мы что сами не можем, как в Польше, произвести это яблоко? Можем. Просто не занимаемся. А это импортозамещение», — заметил Президент.

Александр Лукашенко еще раз акцентировал внимание и на работе с кадрами, подчеркнув важность железной дисциплины.

ФРОНТ РАБОТ. Что должен сделать каждый, чтобы сохранить страну

Совещание в Ветковском райисполкоме хоть и было посвящено развитию Гомельской области, но по факту оказалось актуальным для всей страны. В начале недели Президент также побывал в Гродно и после рассмотрения ситуации в этих двух регионах озвучил программу действий для всей вертикали власти. Подытоживая совещание, глава государства обратился к каждому.

«Каждый должен на своем месте сейчас завертеться, закрутиться. Особенно в Гомельской области. Ребята, вы на фронте фактически, — подчеркнул Президент. — Сохраните страну. Это уже не только и не столько для меня. Это надо вам. А сохранить мы ее можем, только если напрячься всем миром и решить проблемы. Слушайте, а нам и напрягаться-то и не надо. Надо просто чтобы каждый на своем кусочке, на своем клочке делал свое дело — и будет результат. Надо усилить эти темпы: где шли, там бежать надо, где бежали — еще быстрее бежать».

«Там война, там НАТО расширяется и прочее, прочее, прочее. Нам сейчас непросто. Я не просто сюда ядерное оружие тащу. Обезопасить надо страну, чтобы смотреть боялись в нашу сторону. В противном случае опять будем под сапогом чьим-то ходить. Я хочу, чтобы вы этот посыл прежде всего восприняли от меня. Это не нагнетание обстановки. Что тут нагнетать. Вы лучше меня знаете, что происходит», — отметил Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что Беларусь с удовольствием посещают граждане соседних стран. «Сейчас эти мерзавцы закрыли границу. Забетонировали, заминировали — ни проехать, ни пройти. Но это их проблема. Они уже людей сюда не пускают. Поляки, литовцы закрывают пропускные пункты, создают проблемы, прежде всего для своих людей, чтобы они к нам не ехали. Потому что, возвращаясь от нас, они говорят: «Вы что, с ума сошли, чего вы с белорусами мирно не живете?» То есть это уже в политику перерастает», — констатировал он.

«Поэтому давайте соберемся. Давайте где только можно что-то сделаем. Я надеюсь, что по итогам года у нас будет с вами нормальный разговор. Очень бы хотелось, чтобы Гомельщина была, как всегда, крепкой, мужественной. Соберитесь просто», — подытожил белорусский лидер.

СОРВАЛ АПЛОДИСМЕНТЫ. О чем Лукашенко говорил с жителями в Ветке

Глава государства в районном центре также посетил храм Преображения Господня и зажег свечу. Возле храма Президент также возложил цветы к памятному знаку о населенных пунктах, прекративших существование в результате чернобыльской трагедии. Главе государства подарили икону «Матерь Божия жертв Чернобыля». Такая же икона есть в храме, который посетил Александр Лукашенко.

Возле храма, а также после совещания в райисполкоме Президент тепло пообщался с местными жителями. К Александру Лукашенко обратилась одна из женщин с такими словами: «Огромное спасибо от лица многодетных. Я гражданка Украины, и вы мне дали гражданство Беларуси. Я этим очень сильно горжусь. И живу. У меня четверо детей. Огромное вам спасибо!»

«Молодец, что четверо детей!» — сказал глава государства.

Пришедшие люди говорили много о важности мира и спокойной жизни для детей и внуков.

«Я воевать не хочу», — сказал Александр Лукашенко. Эти слова люди встретили аплодисментами.

«Мы тоже не хотим! Нам нужен мир!» — раздались возгласы из толпы.

«Я всегда удивляюсь, когда начинают разговаривать по поводу войны. Там люди напряжены в Гомеле. Да, Гомельская область и Брестская стали прифронтовыми. Но это не значит, что к нам кто-то собирается с войной идти, — сказал белорусский лидер. — Шальных там хватает. Ну куда денешься… Война там идет. Поэтому вы не думайте, что я хочу развернуть тут какую-то войну».

Александр Лукашенко подчеркнул, что от людей нужно только одно: чтобы каждый на своем месте делал то, что должен, качественно выполнял работу, будь то на посевной или по другим направлениям. «Рынки открыты как никогда. Мы можем сегодня еще богаче стать, лучше жить. Просто надо собраться, — сказал он. — Мы должны добавить в этом году, чтобы в Гомельской области в целом люди жили лучше. Есть куда стремиться»

«Ну, а вам спасибо за терпение. Вы просто молодцы. Я вот чувствую, насколько белорусы, особенно здесь на юге — Гомельщина, Брестчина — уже начали ценить жизнь. Дайте только мир! Будет вам мир, не волнуйтесь. Главное, чтобы вы спокойно работали, растили своих детей. Вы не волнуйтесь», — сказал глава государства.

«Всякое может быть. Но я больше вас понимаю, чтобы мы не втянулись в эту широкомасштабную бойню. Опыт ее мы используем, изучаем. Смотрим, чтобы наша армия была покрепче. Поэтому вы не волнуйтесь. Я больше вас не хочу воевать. У меня тоже есть дети. И вы все мои дети. Я не хочу, чтобы мне пришлось вас посылать куда-то на фронт, — отметил Александр Лукашенко. — Поэтому успокойтесь, работайте спокойно. Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: «Александр Григорьевич, господин Президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются». Может, и не собираются. Но нам надо быть готовыми ко всему. Поэтому растите детей. Желательно побольше».

belta.by