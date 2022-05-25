Программа XIII Республиканского фестиваля национальных культур в Гродно

3-4 июня в Гродно пройдет XIII Республиканский фестиваль национальных культур.

Пятница, 03.06.2022

Новый замок (ул. Замковая, 20)

11.30-12.00 – встреча с белорусами зарубежья

ул.Замковая, 12

12:30 – открытие комплекса зданий с воссозданием исторической застройки «Дом рыбака»

Культурный центр «Фестивальный» (ул. Тельмана, 4)

14.00 – пресс-конференция с организаторами фестиваля, представителями Диаспор, гашение почтовой фестивальной марки

Парк Жилибера (братская могила воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны)

15.00-15.30 – церемония возложения «Огонь памяти»

Новый замок (ул. Замковая, 20)

15.00-18.00 – выставка туристического потенциала Республики Беларусь

16.00-18.00 – диалоговая площадка «PRO-ТУРИЗМ: отраслевая аналитика и тренды 2022»

Галерея им. А.Тизенгауза (пл. Тизенгауза, 4)

15.30-15.40 – презентация книги «Сестры Хатыни»

15.40-16.00 – презентация выставочных проектов «Единство народов – залог Великой Победы», «Беларусь – наш общий дом»

16.00-18.00 – круглый стол «Беларусь – наш общий дом: единство наций и поколений» с участием Н.И.Качановой

Гродненская областная научная библиотека им. Е.Ф.Карского (ул. Карбышева, 17)

16.00 – круглый стол с участием членов Союза писателей Беларуси и участников литературных объединений

Каложский парк

18.00 – посадка деревьев на Аллее Дружбы «Новым друзьям мы рады всегда»

Лютеранская Кирха (ул. Академическая, 7а)

18.00 – «Музыка народов мира», концерт органной музыки в Лютеранской Кирхе

Площадь Ленина-площадь Советская

20.00-21.00 – театрализованное шествие «Огонь культуры»

Площадь Советская

21.00-21.30 – торжественная церемония открытия фестиваля

21.30-23.00 – гала-концерт мастеров искусств Беларуси и национальных диаспор «Огонь единства»

23.00-23.10 – праздничное световое и пиротехническое шоу

23.10-01.00 – выступление хедлайнеров

Кинотеатр «Красная звезда» (ул. Социалистическая, 4)

23.00-01.00 – кино-дворик: кино под открытым небом

Суббота, 04.06.2022

Новый замок (ул. Замковая, 20)

12.00-16.00 – выставка туристического потенциала Республики Беларусь

Сквер на ул. Тельмана, 4

11.30 – открытие монументально-декоративной скульптуры, посвященной Фестивалю национальных культур в Гродно, презентация книги «Фестиваль жизни»

Площадь Ленина

12.00 — открытие второго фестивального дня «Хоровод единства»

— белорусское подворье «Домашний очаг» (мастера народного творчества, коллективы народного творчества всех регионов)

— концертные программы белорусских коллективов

— ресторан под открытым небом

Кинотеатр «Красная звезда » (ул. Социалистическая, 4)

12.00 – кино-дворик: встречи с известными людьми, мастер-классы, литературные встречи

Улицы города

11.00-20.00 – город мастеров

12.00-16.00 – площадки национальных диаспор «Огонь творчества»

Площадь Советская

12.00 — конкурс-фестиваль грации и красоты

— концерт творческих коллективов белорусов зарубежья

16.30 — торжественная церемония закрытия фестиваля и награждение участников фестиваля «Беларусь гостеприимная»

— концертные программы творческих коллективов

Парк Жилибера

12.00-16.00 — «Студенческий хоровод», концертная программа иностранных студентов ВУЗов г. Гродно

— площадка общественных объединений и организаций «Фестиваль в наших сердцах»

— площадка ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» (работа фотозон «Натхненне» с изображением значимых мест Республики Беларусь. Соревнования по скоростной сборке карт-пазлов «Ведаю Беларусь». Проведение мастер-классов «Роднае – народнае», по изготовлению кукол-оберегов, бабочек из ленточек-вышиванок и тд.).

Площадь Тизенгауза

12.00-16.00 – «Фестиваль спортивный», площадка управления спорта и туризма Гродненского облисполкома

Домик Э.Ожешко (ул.Э.Ожешко, 17)

12.00-16.00 – выставочный библиотечный проект «Огонь слова»

Воскресенье, 05.06.2022

Августовский канал

13.00 — «Фестиваль культуры ВСЕХ народов» (Развлекательные эпизоды, отражающие элементы знаменитых фестивалей в культуре разных народностей «Октоуба фест» (Германия), «праздник Холли» (Индия), «Фестиваль воздушных шаров» (Турция) и др. Презентация народных мастеров и центров ремесел Гродненской области)

— фестиваль танца.

3-5 июня

Культурный центр «Фестивальный» (ул. Тельмана, 4)

10.00-20.00 – ретроспективная фотовыставка «Фестиваль Единства» Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного фотоклуба «Гродна», посвящённая истории Фестиваля

Гродненский выставочный зал (ул. Э.Ожешко, 38)

10.00-20.00 – выставка союза художниковnbsp;