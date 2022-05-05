Проигравшие в Великой Отечественной войне пытаются переписать и исказить нашу историю

Проигравшие в Великой Отечественной войне пытаются исказить и переписать историю о победе над фашизмом. Об этом во время урока памяти в средней школе №93 города Минска заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, сообщает Генеральная прокуратура Республики Беларусь.

«Я очень хочу, чтобы вы понимали важность таких диалогов. Когда мы говорим о прошлом, мы не даем возможности другим переписать его, исказить, вычеркнуть его из нашей памяти», — сказал в своем приветственном слове генпрокурор Беларуси.

Он с сожалением отметил, что в последние годы те, кто проиграл в 1945 году, пытаются взять реванш. «Они хотят исказить нашу историю, преподнести ее в выгодном для них свете. Но самое главное — на протяжении нескольких десятилетий они пытаются стереть из памяти, особенно молодого поколения, большой подвиг нашего народа, наследниками которого являемся мы», — заявил Андрей Швед.

По мнению генпрокурора, память о прошлом объединяет белорусов как нацию. «Это реальный — не мифический, не выдуманный — подвиг. Его совершил наш народ. Поэтому понимание важности победы над фашизмом — самым большим злом в истории человечества — дает нам основание с сильным морально-волевым стержнем отстаивать свои интересы, защищать свою Родину и свое будущее. Это всегда помогало и будет помогать нам», — убежден Андрей Швед.

Генеральный прокурор подчеркнул, что не стоит питать иллюзий. «Со времен войны подходы нацистов не поменялись. История повторяется. Сегодня мы имеем дело с неофашизмом, с неонацизмом как идеологией 21-го века. С ее помощью они пытаются решить свои экономические и геополитические проблемы», — считает он.

Андрей Швед добавил, что необходимо показать истинные масштабы трагедии белорусского народа. «Показать, что такое фашизм, нацизм и геноцид на нашей земле, детально разобраться в этом и дать объективную оценку. Многие факты — и мы сегодня говорим об этом открыто — не были известны. Масштабы трагедии также не были известны. Тогда главой государства было принято решение и дано согласие на возбуждение уголовного дела. Это было сделано для того, чтобы разобраться и показать нашей общественности через призму той реальности и костей, которые лежат в земле, трагедию нашего народа в годы войны», — заключил генеральный прокурор.

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