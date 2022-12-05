Происшествие на Первомайской в Микашевичах

Несмотря на морозы, активность читателей районной газеты не снижается. Очередное обращение касалось Микашевич. Неравнодушных жителей интересовало, что за чрезвычайное происшествие произошло по ул. Первомайской и куда исчезла тротуарная плитка. Ее отсутствие усложняет очистку снега на этом участке, да и просто ходить неудобно.

Разъяснения дал старший мастер микашевичского участка Лунинецкого района электрических сетей Игорь Шкут:

— Во второй половине осени произошла довольно серьезная авария, в результате которой были обесточены почти половина домов многоэтажной застройки. Коллектив участка сработал слаженно и оперативно. Не прошло и часа, как мы переключили потребителей на запасное оборудование, и принялись за ликвидацию аварии. Как выяснилось, ее причиной стал кабель в районе еврейского кладбища. Чтобы добраться до него, пришлось разобрать часть тротуара по ул. Первомайской. К слову, этот кабель прокладывали еще до начала строительства жилпоселка, когда ни о каких нынешних пешеходных дорожках и речи не шло. Восстанавливать тротуар будет ремонтно-строительный цех нашего ведомства. Сроки работ будут зависеть от погодных условий и скорости выполнения предыдущих заявок. Пока до Микашевич дойдет дело все 20 квадратных метров плитки перевезли на хранение к нам на склад.

Наталья Лялюк

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