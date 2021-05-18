Произведенный в Беларуси “Спутник V” поступает потребителю только после контроля качества – Беляев

Произведенная в Беларуси вакцина “Спутник V” поступает потребителю только после подтверждения ее качества, заявил генеральный директор РУП “Белмедпрепараты” Сергей Беляев в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

“Белмедпрепараты” сейчас участвуют в реализации трех проектов, которые так или иначе связаны с разработкой вакцин. “Первый – по частичной локализации производства “Спутника V”, так называемый розлив”, – сказал Сергей Беляев. Он отметил, что на выходе потребитель получает полный аналог российской вакцины “Спутник V”.

Гендиректор предприятия подчеркнул: процесс контроля качества этой вакцины проходит именно в институте – разработчике вакцины – институте имени Гамалеи. “И как только нам подтверждают, что данная вакцина соответствует нормативному документу, разработанному институтом Гамалеи, она идет в реализацию нашим потребителям”, – отметил Сергей Беляев.

Еще один проект, который должен быть реализован до конца года, это полная локализация вакцины “Спутник V” на площадке “Белмедпрепаратов”. “Это будет полностью воспроизведенный по технологии института Гамалеи вакцинный препарат “Спутник V”, который также по показателям качества будет контролировать этот институт”, – добавил Сергей Беляев.

Как отметил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, российская вакцина доказала свою состоятельность. Ее эффективность – 92%. “Это значит, что из 100 привитых 92 не заболеют, а восемь человек, если и заболеют, то перенесут в легкой форме”, – пояснил он.

По словам Сергея Беляева, Беларусь перестанет стоять в очереди за вакциной только тогда, когда сделает свой продукт и не будет зависеть от поставок.