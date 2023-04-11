Прокуратура Брестской области потребовала принять меры по защите прав несовершеннолетних

Прокуратура Брестской области проанализировала принимаемые государственными органами меры для преодоления социального неблагополучия в семьях, воспитывающих несовершеннолетних детей.

Цель – устранить причины и условия, которые могут повлечь неблагоприятную для несовершеннолетних обстановку.

Установлено, что ситуация с защитой прав детей в регионе улучшилась, однако в работе компетентных служб выявлены недостатки и упущения.

Отдельные учреждения образования и другие субъекты профилактики в ряде случаев запоздали с выявлением опасной для ребенка ситуации, не всегда должным образом организовали профилактическую работу и помощь детям на должном уровне.

В частности, в ходе проверки прокуратура Столинского района установила, что 16-летняя Б. с 2011 года периодически признавалась находящейся в социально опасном положении. При этом субъекты профилактики не принимали действенные меры по защите подростка. На момент проверки мать ребенка нигде не работала, а отец отбывал наказание в исправительном учреждении. Девочка в течение трех недель не посещала колледж, тогда как ее мать не выполнила рекомендации медицинского учреждения по лечению дочери.

После вмешательства прокуратуры Б. отобрана у родителей и помещена на государственное обеспечение.

Учреждениям культуры, образования, физической культуры и спорта следует инициативнее заниматься организацией досуга детей, особенно тех, кто признан находящимся в социально опасном положении, учитывать при этом современные тенденции в подростковой и молодежной среде.

По результатам проверок прокуратура Брестской области внесла представление в Брестский облисполком, по результатам которого разработаны организационно практические мероприятия для повышения качества работы в части социальной защиты детей.

Служба информации прокуратура Брестской области

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