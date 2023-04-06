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Прокуратура Брестской области выявила нарушения при использовании мелиорированных земель

06.04.2023
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Прокуратура Брестской области проверила соблюдение законодательства об охране и использовании сельскохозяйственных мелиорированных земель. Были выявлены нарушения, сообщает службf информации областной прокуратуры.

«Результаты проверок показали, что в регионе организованы значительные работы по поддержанию порядка на этой категории земель. При этом обнаружен и ряд упущений», — заметили в прокуратуре.

Во время проверок выяснилось, что в Малоритском, Ивановском, Кобринском, Пинском, Лунинецком и Ляховичском районах допущены отклонения от норм проектов мелиорации. Например, не использовались в качестве луговых около 75 га земель мелиоративной системы «Верховье реки Мухавец» на землях ОАО «Покровский» и «Остромичи». Некоторые хозяйства в Березовском, Кобринском, Лунинецком, Малоритском и Пинском районах распахивали земли рядом с магистральными каналами и коллекторами мелиоративной системы. Зафиксированы факты ненадлежащего содержания мелиоративных систем в Ивановском, Барановичском и Каменецком районах.

В прокуратуре отметили, что сотрудники отделов землеустройства райисполкомов не всегда принципиально реагировали на нарушения законодательства. В частности, сотрудники Ляховичского райисполкома в прошлом году не раз видели, что хозяйства неэффективно используют мелиорированные земли. Однако меры административного и другого воздействия не применяли.

Прокуратура Брестской области внесла обобщенное представление в Брестский облисполком, в котором потребовала устранить выявленные нарушения.

belta.by

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