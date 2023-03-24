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Прокуратура Лунинецкого района направила в суд уголовное дело о «пьяном» вождении

24.03.2023
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Прокуратура Лунинецкого района направила в суд уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, которому инкриминировано повторное управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения.

Согласно материалам дела нетрезвый обвиняемый 19 марта 2022 года управлял легковым автомобилем, принадлежащим другому лицу. 

Его задержали в г.Лунинце сотрудники органов внутренних дел и доставили в учреждение здравоохранения – факт нахождения в состоянии алкогольного опьянения подтвердился.

Обвиняемый ранее дважды привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, однако выводов для себя не сделал.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Лунинецкого района пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.317-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело находилось в производстве Лунинецкого районного отдела Следственного комитета.

При направлении дела в суд прокурор оставил ранее примененную к мужчине меру пресечения прежней – заключение под стражу.

Фото: akcenty.com, носит иллюстративный характер

Служба информации прокуратуры Брестской области

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