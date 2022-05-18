Прокуратура Лунинецкого района поддержала гособвинение по уголовному делу о ложном доносе
Прокуратура Лунинецкого района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении И. – ему инкриминирован заведомо ложный донос о даче взятки.
Согласно материалам дела нетрезвый И. 4 января 2022 года сообщил на линию 102 в Лунинецкий РОВД о том, что он якобы передал инспектору ДПС 50 рублей в качестве взятки. Эту информацию мужчина подтвердил и в районном отделе Следственного комитета, после того как его предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.
Как выяснилось, данные сведения не соответствовали действительности: И. признался, что был пьян и раскаялся в содеянном.
С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Лунинецкого района постановил обвинительный приговор. На основании ч.2 ст.400 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года.
Кроме того, на основании ч.1 ст.46-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении принадлежавшего И. мобильного телефона применена специальная конфискация как средства совершения преступления.
Приговор вступил в законную силу.
Фото: s13.ru, носит иллюстративный характер
Служба информации прокуратуры Брестской области