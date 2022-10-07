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Прокуратура Лунинецкого района проводит мониторинг цен

07.10.2022
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Фото с сайта klich.by

В соответствии с поручением Президента Республики Беларусь с 6 октября 2022 года введен запрет на повышение применяемых на 5 октября текущего года цен на реализуемые на территории республики товары, работы и услуги.

В целях проверки исполнения поручения Президента и постановления Совета Министров № 669 от 6 октября «О временных мерах по стабилизации цен» сотрудники прокуратуры Лунинецкого района посещают торговые объекты района, где осуществляют мониторинг цен.

По всем выявленным фактам необоснованного повышения цен на любые товары будет дана правовая оценка.

По информации прокуратуры Лунинецкого района

 

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