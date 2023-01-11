Прокуратура – на защите имущественных прав и интересов

В органы прокуратуры все чаще стали обращаться граждане с просьбой провести проверки законности заключения договоров лизинга с открытыми обществами с ограниченной ответственностью «Центр кредитования АТЛ», «АвтоТрейдЛизинг», «РублиТут», «ТехноКарЛизинг», «Техногик», «ПегасЛизинг».

В ходе проверок были выявлены факты нарушения законодательства, в том числе на кабальных условиях.

Гражданским законодательством предусмотрена свобода договора, которая подразумевает, что люди и юридические лица сами решают, когда, с кем и какой документ составлять, а также определяют его условия. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить документ предусмотрена законодательством или добровольно принятым обязательством. Вместе с тем, встречаются факты, когда одна из сторон действует недобросовестно, в результате чего такой договор оказывается невыгодным, а иногда и кабальным для другой стороны. Закон позволяет признать подобную сделку недействительной в судебном порядке и применить последствия ее недействительности.

В настоящее время правоохранительными органами расследуется уголовное дело в отношении учредителей выше названных частных компаний, которые под видом лизинговой организации предоставляли людям займы с нарушением требований законодательства. Как же можно себя защитить? Должник в 10-дневний срок со дня получения копии определения о судебном приказе может направить в суд возражения против заявленных требований. Они влекут безусловную отмену определения о судебном приказе. Причем, подача таких возражений государственной пошлиной не облагается. Пропущенный срок может быть восстановлен при наличии уважительных причин.

Если лизинговая компания обратилась к нотариусу за учинением исполнительной надписи о взыскании денежных сумм по договору, гражданин тоже может оспорить ее путем подачи жалобы в суд. Установленный срок аналогичен – 10 дней с даты, когда стало известно о совершенном нотариальном действии.

Опять же, если человек предполагает, что условия заключенного договора лизинга нарушают его имущественные права и законные интересы, он также может обратиться в суд за их защитой, в том числе путем предъявления иска о признании сделки недействительной.

В силу статей 169-180 Гражданского кодекса Республики Беларусь сделка признается недействительной, в том числе по мотивам ее совершения с пороком воли (обман, заблуждение, кабальность). Факт ничтожности может быть установлен по основаниям несоответствия ее требованиям законодательства, мнимости и притворности.

При наличии объективных причин, препятствующих самостоятельно защитить свои права и законные интересы, гражданин вправе обратиться за их защитой к прокурору района, который в соответствии с ч. 1 ст. 81 ГПК наделен правом инициирования гражданского дела в суде.

Кроме этого, согласно ст. 49 и 51 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» судебный исполнитель обязан приостановить исполнительное производство полностью или частично в случае обжалования исполнительного документа, если оно допускается законодательными актами.

Анна ПЕНЕР, старший помощник прокурора.