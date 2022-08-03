Прокуратура выявила нарушения в ходе уборочной кампании

Органы прокуратуры Брестской области проверили соблюдение законодательства в ходе уборочной кампании.

Установлено, что в целом в регионе выполнены требования нормативных актов в сфере рационального использования и бережного хранения материальных ресурсов. И только в отдельных организациях АПК прокуроры выявили факты бесхозяйственности и несоблюдения трудовой дисциплины.

В частности, на начальном этапе уборочной кампании в Барановичском районе зафиксированы факты несвоевременной готовности зерноуборочных комбайнов к прохождению государственного технического осмотра. В ряде случаев должностные лица ненадлежащим образом осуществляли контроль за безопасностью техники.

В Лунинецком районе выявлены упущения при подготовке зерноочистительно-сушильных комплексов хозяйств, тогда как в Дрогичинском районе не все организации приняли меры к исключению потерь урожая при работе зерноуборочных комбайнов.

При посещении сельскохозяйственных объектов Каменецкого района прокуроры обнаружили факты бесхозяйственности: на некоторых зерноскладах была повреждена кровля. В Ивановском районе 10 тонн зерна и вовсе хранились на открытой площадке. В Пинском районе имели место случаи перевозки зерна без накрытия тентом.

Наниматели, как оказалось, не всегда в полном объеме выполняли обязанности по созданию для работников безопасных условий труда, что угрожало их жизни и здоровью.

Кроме названных нарушений прокуратура во взаимодействии с органами внутренних дел вскрыла в Барановичском и Березовском районах факты хищений по месту работы.

По результатам проверок для устранения выявленных нарушений прокуратура Брестской области внесла информационную записку в Брестский облисполком.

Фото: ont.by

Служба информации прокуратуры Брестской области