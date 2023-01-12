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Прокурор Лунинецкого района санкционировал заключение под стражу по делу о клевете в адрес Главы государства

12.01.2023
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Прокурор Лунинецкого района санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении не работающей 43-летней жительницы района – ей инкриминирована клевета в адрес Президента Республики Беларусь.

Согласно материалам уголовного дела обвиняемая в декабре 2022 года через мессенджер в социальной сети «Одноклассники» разместила в сети Интернет клеветнические сведения в отношении Главы государства.

Опубликованные сообщения стали доступны для просмотра неограниченному кругу лиц.

Примечательно, что обвиняемая неоднократно в 2022 году привлекалась к ответственности за совершение административных правонарушений – на нее налагали взыскания в виде штрафа, ни один из которых она не уплатила.

Уголовное дело находится в производстве Лунинецкого районного отдела Следственного комитета – по нему организованы следственные действия, направленные на установление всего объема противоправных деяний обвиняемой.

Служба информации прокуратуры Брестской области

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