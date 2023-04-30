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Прокурор Лунинецкого района встретился с работниками налоговой инспекции

30.04.2023
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Прокурор Лунинецкого района Юрий Прокопчук встретился с коллективом инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Лунинецкому району.

Речь на встреча шла о борьбе с коррупцией и её проявлениями, а также особое внимание было уделено теме геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. 

В Год мира и созидания труд прокурорских работников и работников прокуратуры направлен, в том числе и на сохранение памяти о прошлом, о подвиге тех, кто ценой собственной жизни сохранил нам мирное небо над головой. А в день республиканского субботника прокурорские работники уделили внимание знаковым объектам по всей стране – памятникам и мемориалам на местах сожженных деревень и массовых захоронений граждан, в том числе и сотрудники прокуратуры Лунинецкого района

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