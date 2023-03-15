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Прокурор Лунинецкого района встретился с ракетчиками

15.03.2023
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15 марта в нашей стране отмечается государственный праздник — День Конституции Республики Беларусь. В столь значимый для нашей страны день перед личным составом 56 зенитного ракетного полка выступил прокурор Лунинецкого района Юрий  Прокопчук.

Своё выступление Юрий Иванович начал с поздравления личного состава полка с праздником. В интересном, доступном формате рассказал об историческом становлении нашей государственности.

Прокурор также ознакомил  военнослужащих  о ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа и восстановлении исторической справедливости. Разъяснил военнослужащим и гражданскому персоналу основные положения конституции Республики Беларусь, а также довёл меры ответственности за противоправные деяния против государства.

Нина Калаева, библиотекарь клуба 56 зенитного ракетного полка

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