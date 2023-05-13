Прокурор встретился с коллективом Лунинецкого района газоснабжения

Прокурор Лунинецкого района Юрий Прокопчук встретился с коллективом Лунинецкого района газоснабжения УП «Брестоблгаз»

Разговор шёл о геноциде. Генеральная прокуратура ещё в апреле 2021 года возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный период. В основу принятого решения положены сведения о гибели миллионов белорусов и иных лиц вследствие зверств немецких оккупантов и их пособников, в том числе и на территории Лунинецкого района

Начатый Генпрокуратурой уголовный процесс по расследованию фактов геноцида направлен на установление конкретных лиц из числа немецких захватчиков и их пособников, которым удалось избежать ответственности за убийства мирных жителей, издевательства и пытки в концлагерях и гетто, массовый угон гражданского населения в немецкое рабство.

Сведения из уголовного дела позволят поставить перед международными организациями вопрос о признании Беларуси пострадавшей от геноцида, пресечь попытки обесценить историческую правду.

Кроме этого Юрий Иванович обратил внимание на вопросы противостояния экстремизму

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