Прокуроры помогли работникам получить заработную плату на общую сумму почти 8 миллионов рублей

В текущем году благодаря вмешательству прокуроров по всей стране уже почти 3,5 тыс. работников смогли получить причитающуюся им невыплаченную нанимателем заработную плату на общую сумму свыше 7 млн 800 тыс. рублей.

Прокуроры Брестской и Могилёвской областей помогли работникам получить честно заработанные ими денежные средства, и о последствиях нарушения закона смотрите в сюжете

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