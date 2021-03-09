Промпроизводство вакцины “Спутник V” планируют начать в Беларуси в конце марта

Промышленное производство вакцины “Спутник V” планируют начать в Беларуси в конце марта. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко в интервью программе “Контуры”, сообщает БЕЛТА.

“26 февраля выпущена первая партия – 15 тыс. ампул, которые сейчас в институте им. Н.Ф.Гамалеи (Россия) проходят экспертизу на устойчивость, эффективность и т.д. С 30-31 марта мы уже начнем производить вакцину. По плану – 500 тыс. доз ежемесячно. Это довольно большие объемы”, – сказал Дмитрий Чередниченко.

По его словам, самое главное – насытить отечественный рынок. “В первую очередь речь идет о вакцинации населения нашей страны. Когда появится возможность для экспорта вакцины, будем поставлять ее за рубеж. В частности, это предусмотрено договором”, – отметил замминистра.

Что касается рынка лекарств в Беларуси, то почти половина объема и в денежном выражении, и в количестве упаковок – препараты отечественного производства. “Самая большая их доля находится в госпитальном секторе, меньшая – в розничном. Благодаря тому, что мы имеем собственное фармацевтическое производство, мы успешно справились с первой волной пандемии, а сейчас справляемся со второй”, – пояснил Дмитрий Чередниченко.

Он рассказал, что лекарственные препараты в 2020 году поставлялись в 31 страну, начиная от ближнего зарубежья и заканчивая Северной и Южной Америкой. “Войти на рынок другой страны, другого континента – это довольно сложно. Это и временной фактор, и денежный, но оно того стоит”, – добавил замминистра.