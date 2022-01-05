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«Пропаганда»: Конституция, ВНС и перемены (видео)

05.01.2022
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В новом выпуске авторского проекта политического обозревателя ОНТ Игоря Тура «Пропаганда»:

– Лукашенко: человек и Президент; новогоднее обращение; финальный Указ и Год исторической памяти; – стратегический 2022-й: обсуждение изменений в Конституцию, ВНС, президентские сроки по-новому;

– визит в Россию: встреча с Путиным в Санкт-Петербурге и хоккей;

– главная победа 2021, интервью Натальи Эйсмонт, эволюционные перемены революционными темпами

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