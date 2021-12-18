Пропал 17-летний парень (Лунинецкий район)

Лунинецким РОВД разыскивается 17-летний житель д.Перуново Лунинецкого района Агиевич Никита Викторович.

Обстоятельства: 15 декабря ушел из дома по месту жительства в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Состоит на учёте у врача-психиатра. Может представляться другими данными, прятаться, убегать.

Приметы: на вид 18 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, лицо бледное круглое, лоб высокий вертикальный, брови прямые высокие, глаза карие, нос большой с горбинкой, основание горизонтальное, рот большой, губы толстые, подбородок вертикальный, уши круглые, оттопыренность общая, волосы тёмно-русые, голос глухой, размер обуви 42.

Был одет: куртка чёрная однотонная с капюшоном, армейские штаны с камуфляжем, чёрные полуботинки.

Особые приметы: шрам над верхней губой 1 см.

Если вам известна информация, которая могла бы способствовать установлению местонахождения Агиевича Н.В., просьба сообщить в Лунинецкий РОВД по телефонам: +375(33) 682-27-27, +375(29) 619-33-07, 8 (01647) 2-32-56 либо 102.

По информации Лунинецкого РОВД