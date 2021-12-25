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Пропала 25-летняя жительница Микашевичей

Жительницу Микашевичей разыскивает Лунинецкий РОВД и волонтеры поисково-спасательного отряда «Витязь». Известно, что 15 декабря 25-летняя Алина Саливоненко ушла из дома на работу и перестала выходить на связь.

Была одета в черную шапку, красную куртку, темно-серые штаны, бежевые кроссовки.

Приметы: рост 160-170 см, худощавого телосложения, глаза карие.

Всех, кто владеет информацией, просят сообщить в Лунинецкий РОВД по номеру +375 (33) 682-27-27 или 102, либо в ПСО «Витязь»: +375 (29) 154-59-18.

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