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Пропавшую в Смоленске девочку-подростка обнаружили в Бресте

26.06.2022
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Брестские милиционеры нашли девочку-подростка, уехавшую из Смоленска 24 июня в неизвестном направлении, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталия Милюкова.

16-летняя Юлия Кондрина ушла из дома утром 24 июня, взяв с собой рюкзак и переноску с кошкой. Обнаружив отсутствие дочери, родители немедленно сообщили об этом правоохранителям. Сотрудники полиции установили, что девочка купила билет на поезд «Ласточка» Смоленск — Минск. В рамках взаимодействия они передали информацию коллегам из Беларуси.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники милиции установили, что подросток движется по направлению Минск — Брест и намеревается выехать за пределы Беларуси. Сведения были переданы сотрудникам патрульно-постовой службы Ленинского РОВД, которые в свою очередь ориентировали администрацию и работников Брестского железнодорожного вокзала.

Несовершеннолетнюю беглянку из Смоленска обнаружил пеший наряд ППСМ. Девочка в безопасности и ожидает приезда родителей.

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