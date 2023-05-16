Простые радости семьи Марины и Григория Хвесюк из Микашевич

Быть многодетными родителями – большой труд. Но вместе с тем – огромное счастье. Оно соткано из смеха детей, их побед и успехов, походов по магазинам и других простых радостей большого семейства. Именно из таких, на первый взгляд, элементарных вещей и состоит жизнь семьи Марины и Григория Хвесюк из Микашевич.

Почти три десятилетия назад на одном из танцевальных вечеров в Синкевичском СДК между 16-летней витебчанкой, которая часто гостила у бабушки с дедушкой в Острово, и вчерашним солдатом-десант-ником Григорием возникла симпатия.

– Наши отношения развивались постепенно. Понадобилось около двух лет, чтобы мы прошли через общение, дружбу, романтику конфетно-букетного периода со свиданиями, поездками, телефонными звонками, письмами и решились на такой серьезный, ответственный шаг как создание семьи. Впрочем, даже после этого важного события мы продолжили «открывать» для себя друг друга. Каждое рождение ребенка делало нашу любовь еще более зрелой и глубокой, – говорит многодетная мама.

Сегодня Григорий – работник РУПП «Гранит». Марина, получив диплом мастера-технолога, подавала надежды как модельер. Однако, решила посвятить себя семье. Вместе с мужем стали родителями сына и трех дочерей. Неугомонная душа и творческая натура собеседницы искали реализации. И она нашла применение своим талантам в предпринимательстве. Свадебные платья по индивидуальным заказам, разноплановая одежда, игрушки, аксессуары и карнавальные костюмы для малышей разного возраста, детские аттракционы – имя Марины Хвесюк уже много лет хорошо известно не только в Микашевичах, но и за пределами города.

– Становление нашей семьи пришлось на непростое время всеобщего дефицита, в том числе детской одежды. А какой женщине, тем более, когда у тебя первенец, не хочется наряжать малыша красиво, окружить его яркими и добротными вещами? Муж не только поддержал идею создания небольшого семейного бизнеса, но и стал первым помощником и советчиком, – вспоминает собеседница.

Григорий Викторович и Марина Викторовна всегда знали, что у них будет большая и дружная семья. Супруг говорит:

– Мы выросли в неполных семьях – родители развелись, когда нам было по 6 лет. Со временем поняли, что мы с Мариной – половинки одного целого, поэтому сразу решили, что предпримем все возможное, чтобы сохранить и сберечь нашу любовь на долгие годы. Ведь дети обязательно должны расти в атмосфере душевного тепла, внимания и заботы. И тогда, во взрослой жизни, они обязательно станут счастливыми людьми.

– Выстраивать взаимоотношения с детьми, безусловно, непросто, – отмечает Марина. – Ведь в традиционном понимании родители должны воспитывать и даже управлять своими чадами. Однако стараемся не командовать, а вести диалог, по мере взросления давать и больше самостоятельности со свободой, в том числе в принятии решений. Кроме того, стремимся создать все условия для раскрытия индивидуальности и способностей детей: у каждого свой талант, хобби. Конечно, наши дети не идеальны. И ноты «скачут» по комнате, и уроки в тягость, и музыкальные инструменты надоедают. У нас все, как у всех.

Сын Артур – выпускник Академии МВД Республики Беларусь, юрист. Младшая 4-летняя Иванка с интересом и любопытством познает окружающий мир. Дочери Михайлина и Златислава с успехом учатся в Микашевичской гимназии имени В.И. Недведского. Кроме того, Злати-слава по примеру старшей сестры, которая уже закончила местную ДМШИ, тоже стала изучать там музыку. Правда, если старшая играет на фортепиано, то средняя выбрала саксофон. Девочки пишут стихи и занимаются пением, войдя в прошлом году в число счастливчиков факультета «Артист эстрады» Академии Игоря Крутого в Москве. Обе сестрички дважды удостоены премии Президента по поддержке талантливой молодежи, обладательницы огромного количества званий, наград и дипломов песенных конкурсов самых различных уровней: полное их перечисление займет не одну страницу. Девочки не останавливаются на достигнутом и продолжают совершенствовать собственные таланты, прославляя своими победами наш край и родную страну. Безусловно, в этих успехах есть и заслуга всей дружной семьи. Вместе продумывают образы, прически, макияж и костюмы. А потом также дружно помогают маме создавать наряды.

Между тем, несмотря на свою «звездность», 16-летняя Михайлина и 11-летняя Златислава – обычные дети. С удовольствием убирают в квартире, моют посуду, готовят еду и выполняют еще с десяток различных домашних дел. Ведь в семье Хвесюк разделения труда нет как такового. Если не получается выполнить сообща, за дело берется тот, кто свободен.

– Загруженность каждого только делает еще более важным и значимым время, проведенное вместе. Независимо от того, что это – совместная работа или отдых. Раньше мы старались хотя бы одну недельку в году побывать на море. Сейчас же все свободное время проводим в Намокрово – возрождаем дом и обрабатываем землю, где жило не одно поколение родителей мужа. Делаем это своими силами, поэтому реконструкция продвигается не так быстро, как хотелось бы. Сейчас там уже есть все необходимое для полноценной жизни, в том числе домашняя студия звукозаписи, – рассказывает хозяйка.

Семья Марины и Григория ХВЕСЮК на республиканском конкурсе «Семья года-2017» заняла третье место. Но это – не главное в жизни. Главное, что они всегда вместе! А значит, им по плечу любые, даже самые сложные идеи и начинания.

Наталья ЛЯЛЮК

Подписывайтесь на наш канал в Telegram