ЗдоровьеМикашевичиНовости районаОбщество

Протезно-ортопедическая мастерская организует прием в Лунинце

20.04.2023
61

РУП БПОВЦ Барановичский филиал Пинская протезно-ортопедическая мастерская организует прием в Лунинце 4 мая 2023 года с 9.00 до 12.00 по адресу: г. Лунинец, ул. Фрунзе 12, Центральная районная библиотека (для колясочников вход со двора).

Можно оформить заказ ортопедической обуви, бандажей, корсетов, наколенников и получить трости, костыли, тактильные трости, локтевые костыли (при наличии заключения ВКК изделия выдаются бесплатно).

При себе иметь паспорт, удостоверение инвалида, заключение ВКК на нужные вам изделия.

Звонить в Пинск для записи на прием по телефону: 8-(0165)-64-76-05.

По всем возникшим вопросам звонить координатору в Лунинце по телефонам: 8-029-926-68-07 (А1), 6-28-46 (Николай).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of ФК «Лунинец» и «Микашевичи» сыграют с соперниками в рамках Чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд II лиги

ФК «Лунинец» и «Микашевичи» сыграют с соперниками в рамках Чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд II лиги

20.04.2023
Photo of Депутат проведёт «прямую линию» и приём граждан в Лунинце

Депутат проведёт «прямую линию» и приём граждан в Лунинце

20.04.2023
Photo of В Беларуси усилены требования к должностным лицам по выполнению заявок граждан в сфере ЖКХ

В Беларуси усилены требования к должностным лицам по выполнению заявок граждан в сфере ЖКХ

20.04.2023
Photo of РЕГИОНЫ РАССКАЖУТ О СВОЕМ ТУРИСТИЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ В РАМКАХ ФОРУМА «ОТКРОЙ БЕЛАРУСЬ»

РЕГИОНЫ РАССКАЖУТ О СВОЕМ ТУРИСТИЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ В РАМКАХ ФОРУМА «ОТКРОЙ БЕЛАРУСЬ»

20.04.2023
Photo of В Лунинце 69-летний местный житель обвиняется в заведомо ложном доносе

В Лунинце 69-летний местный житель обвиняется в заведомо ложном доносе

20.04.2023
Photo of На республиканскую Доску почета будут занесены 64 победителя соревнования за 2022 год. Среди них и Лунинецкий район

На республиканскую Доску почета будут занесены 64 победителя соревнования за 2022 год. Среди них и Лунинецкий район

20.04.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть