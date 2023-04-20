РУП БПОВЦ Барановичский филиал Пинская протезно-ортопедическая мастерская организует прием в Лунинце 4 мая 2023 года с 9.00 до 12.00 по адресу: г. Лунинец, ул. Фрунзе 12, Центральная районная библиотека (для колясочников вход со двора).

Можно оформить заказ ортопедической обуви, бандажей, корсетов, наколенников и получить трости, костыли, тактильные трости, локтевые костыли (при наличии заключения ВКК изделия выдаются бесплатно).

При себе иметь паспорт, удостоверение инвалида, заключение ВКК на нужные вам изделия.

Звонить в Пинск для записи на прием по телефону: 8-(0165)-64-76-05.

По всем возникшим вопросам звонить координатору в Лунинце по телефонам: 8-029-926-68-07 (А1), 6-28-46 (Николай).

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